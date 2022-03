Le Nigeria abrite la plus grande usine d’engrais d’Afrique

Le président nigérian Muhammadu Buhari a inauguré mardi dans la banlieue de la capitale économique du pays, Lagos, la plus grande usine d’Afrique de production d’engrais agricoles.

"L’usine offrira au Nigeria la possibilité de renforcer la sécurité alimentaire en ces temps difficiles", a déclaré le chef de l’État.

Le complexe de production dont la création a nécessité 2,5 milliards de dollars américains peut produire jusqu’à 3 millions de tonnes d’engrais par an, principalement des engrais azotés. L’usine appartient à l’un des plus grands conglomérats industriels nigérians, Dangote Group.

À ce jour, selon la Banque mondiale, le Nigéria a l’un des taux d’utilisation d’engrais les plus bas du secteur agricole national : environ 20 kg par hectare. Les experts recommandent d’utiliser jusqu’à 100 kg par hectare pour une agriculture efficace. Le Nigéria importe actuellement jusqu’à 80% de ses besoins en engrais minéraux. Cela entraîne une hausse du coût des denrées alimentaires et une augmentation du déficit du pays en devises fortes. Avec le lancement de la nouvelle usine, le Nigeria satisfera pleinement ses besoins en engrais et pourra en même temps devenir leur exportateur.

TASS

22 mars 2022 par