Le Fonds de la CEDEAO lancé au Bénin pour la résilience des populations

Lancement au Bénin ce mercredi 11 septembre 2024 du Fonds Régional de Stabilisation et de Développement (FRSD), créé par la Commission de la CEDEAO avec le soutien du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), pour promouvoir la stabilisation socio-économique et la reprise au sein des communautés fragiles dans la région de la CEDEAO.

Après la Gambie, le Fonds Régional de Stabilisation et de Développement (FRSD) de la Commission de la CEDEAO déploie ses interventions en Guinée-Bissau, au Togo et au Bénin dans le cadre d’une nouvelle phase.

Le FRSD a été lancé, mercredi 11 septembre 2024 au Bénin lors d’une cérémonie officielle tenue au Ministère de l’Economie et des Finances.

Présent au lancement des activités du Fonds, Amadou Diongue, Représentant Résident de la Commission de la CEDEAO a fait savoir que l’objectif est de « renforcer la résilience des communautés et de créer des opportunités économiques durables pour les populations vulnérables », dans un contexte de défis dans la région. La région de la CEDEAO est confrontée en effet à de nombreux défis politiques, socio-économiques, sécuritaires et environnementaux qui menacent la paix et la cohésion sociale. Le Représentant Résident de la Commission de la CEDEAO a exprimé la gratitude de la CEDEAO et de ses Etats membres au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pour son engagement en faveur de la paix et de stabilité dans la région de la CEDEAO.

Le Bénin a été sélectionné en 2023 pour bénéficier du Fonds. « La vision de la CEDEAO et du gouvernement (…) est d’améliorer les conditions de vie des populations, à travers la fourniture de services sociaux de base ainsi que l’investissement dans des domaines qui créeraient des emplois pour les populations, en particulier les femmes et les jeunes », a expliqué Amadou Diongue.

Le Fonds « incarne une nouvelle étape dans la coopération entre l’Allemagne et la CEDEAO pour le Bénin », selon Felix Kress, Premier Secrétaire chargé de la Coopération à l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin. « Il ne s’agit pas seulement d’une réponse aux crises actuelles, mais d’un investissement dans l’avenir », a-t-il martelé.

15 millions d’euros pour la résilience des communautés dans 3 départements du Bénin

Au total, environ 15 millions d’euros devraient être investis par la Commission de la CEDEAO dans les communautés des départements des Collines, de l’Atacora et de la Donga sur une période de trois ans jusqu’en 2027. Ces régions bénéficieront prioritairement d’interventions couvrant divers secteurs, en particulier la formation professionnelle, le développement agricole, la résilience climatique ainsi que le renforcement des capacités pour la création de valeur ajoutée, le développement entrepreneurial et les activités favorisant la cohésion sociale et le développement local inclusif.

Pour le Conseiller Technique Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, le projet est la démonstration du partenariat solide entre la Commission de la CEDEAO et le gouvernement du Bénin. Cela traduit également un « engagement mutuel » pour « construire une région forte telle que décrite dans la Vision 2050 de la CEDEAO ». Habib Tidjani n’a pas manqué d’exhorter tous les partenaires du gouvernement, les médias et la société civile à une synergie pour l’atteinte des objectifs du Programme.

