Le Diagnostic Secteur Privé du Bénin en cours de dissémination

L’hôtel Golden Tulip de Cotonou sert depuis la matinée de ce jeudi 30 mars 2023, de cadre à un atelier de dissémination du Diagnostic-Pays du Secteur Privé de la Banque mondiale pour le Bénin. Il s’agit d’un rapport coproduit par la Société financière internationale (IFC) et de la Banque mondiale.

Ouverture ce jeudi 30 mars 2023 d’un atelier de dissémination Diagnostic-Pays du Secteur Privé de la Banque mondiale pour le Bénin. Selon ce rapport, un secteur privé plus fort pourrait permettre au Bénin de stimuler la croissance et de réduire la pauvreté. Le document informe que le Bénin peut créer des emplois de qualité, renforcer son économie et réduire son niveau de pauvreté en favorisant la participation du secteur privé dans les secteurs de l’agro-industrie et du tourisme, et en saisissant les opportunités offerte par l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Mieux qu’une analyse détaillée des défis et des opportunités liés au développement du secteur privé dans le pays, il recense les axes de réformes et les secteurs les plus susceptibles de favoriser une croissance durable et inclusive portée par le secteur privé.

Dans le secteur du tourisme, le rapport souligne que le Nigéria (la plus grande économie africaine et le pays le plus peuplé du continent), représente une importante source de visiteurs encore en grande partie inexploitée. Le Bénin au-delà de ses « paysages spectaculaires », et ses sites dont certains sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, selon le rapport, n’est pas aussi visité en raison « de lacunes dans le développement du marché et la structuration de l’offre touristique ». Une insuffisance que le gouvernement de la Rupture depuis son avènement, s’est engagé à corriger faisant du Bénin, une destination prisée des touristes.

