Le Bénin va enregistrer une croissance positive en 2020

L’Afrique tend vers sa première récession depuis 25 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Tous les pays africains devraient entrer en récession sauf quelques pays dont le Bénin. Ces derniers vont enregistrer une croissance positive en 2020.

Dans son nouveau rapport sur les perspectives de l’économie mondiale publié mardi 13 octobre 2020, le Fonds monétaire international a révisé ses projections de croissance. L’Afrique devrait enregistrer une récession autour de -3% en 2020. Les pays qui connaîtront les plus fortes récessions selon le point fait par ‘’Le 360afrique.com sont : l’île Maurice (-14,2%), les Seychelles (-13,8%), le Zimbabwe (-10,4%), le Botswana (-9,6%), le Soudan (-8,4%), l’Afrique du Sud (-8,0%), le Maroc (-7,0%), la Tunisie (-7,0%), le Congo (7%) et l’Algérie (-5,5%). A cela s’ajoutent le Congo (-7 ,0%), Nigeria (-4,3%), l’Angola (-4%) etc.

Ce sont des pays qui tirent une bonne partie de leurs économies des matières premières à savoir le pétrole et également des secteurs stratégiques notamment le tourisme (affecté par la pandémie du Covid-19).

En ce qui concerne, les pays qui devraient enregistrer une croissance positive en 2020, il y a le Soudan du Sud (+ 4,1%), l’Egypte (+3,5%).

En Afrique subsaharienne, le Bénin va réaliser un taux de croissance élevée de 2%. Il est suivi des pays tels que l’Ethiopie (+1,9%), la Tanzanie (+1,9%), la Côte d’Ivoire (+1,8%) et le Kenya (1%).

L’économie de ces pays repose plus sur l’agriculture que le pétrole et les matières premières.

Une évolution du taux de croissance est prévue pour tous les pays en 2021.

20 octobre 2020 par