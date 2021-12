Le Bénin, une destination de plus en plus attractive pour les investissements

Le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) publie cette semaine un nouveau Focus Report sur le Bénin. Réalisé en partenariat avec le Port Autonome de Cotonou (PAC), ce nouveau rapport revient sur la stratégie de développement économique et social du Bénin ces dernières années, sur l’impact modéré de la crise du Covid-19 et sur les perspectives de reprise robuste, alimentées par une stratégie de développement industriel clairement définie et adaptée aux réalités de l’économie mondiale post-pandémique. Le rapport dresse le portrait d’une économie résiliente et en pleine transformation, qui a su se rendre attractive auprès des investisseurs.

Cette édition contient, outre des analyses des principaux secteurs économiques et de leur évolution, notamment du potentiel important de l’industrie textile, mais également des secteurs de l’énergie ou encore du transport et de la logistique, deux entretiens avec des personnalités éminentes, à savoir Laurent Gangbes, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et Hamet Aguemon, ministre Conseiller du Président de la République, chargé des investissements. Une étude de cas du Port Autonome de Cotonou, troisième port d’Afrique de l’Ouest et important contributeur à la croissance du PIB béninois, ainsi qu’un point de vue avec le Directeur Général du PAC, Joris Thys, sont également à retrouver dans le rapport.

Si le Bénin n’a pas été épargné par les perturbations économiques liées au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, le pays fait partie des rares états dans le monde à avoir tout de même enregistré une croissance positive l’an dernier, estimée à 3,8%. Il avait également affiché une forte croissance du PIB en 2019, alors que la fermeture des frontières par le Nigéria voisin avait laissé craindre des retombées conséquentes. De plus, le FMI table dans ses projections sur une croissance du PIB de l’ordre de 6,5% en 2022 pour le Bénin, ce qui montre bien le caractère résilient et la capacité d’adaptation de l’économie du pays.

Interrogé sur les raisons du succès actuel du pays, Hamet Aguemon a mis en avant le leadership clair et le cap bien défini par le gouvernement, déclarant : « Le gouvernement du Bénin a mis en œuvre une série de réformes au cours des dernières années qui ont réussi à changer le paysage économique du pays. (…) La mise en œuvre de cette vision est à la base de la nouvelle position du Bénin sur les marchés mondiaux en tant que pays que les investisseurs connaissent et apprécient ». Le nouveau modèle de croissance sur lequel planche le gouvernement, qui promeut les filières à haute valeur ajoutée et lie l’investissement dans la transformation industrielle à la création d’emploi, offre selon lui de belles opportunités : « Le moment est avantageux pour les investissements directs étrangers (IDE) au Bénin, » a-t-il assuré.

Le rapport expose en détail les développements dans le secteur du textile, identifié comme prioritaire dans la politique de croissance du Bénin. Premier producteur de coton d’Afrique depuis qu’il a devancé le Mali et le Burkina Faso en 2019, le pays entend capitaliser sur cette culture dans le cadre de sa stratégie de diversification et d’industrialisation, s’efforçant activement de stimuler les activités à valeur ajoutée dans le secteur du textile et de l’habillement.

Les Zones Économiques Spéciales, au cœur de la stratégie de développement industriel du pays, occupent aussi une place de choix dans l’étude à paraître, notamment la ZES prévue dans le Port Autonome de Cotonou, dont la construction devrait commencer à la mi-2022, et qui ne saurait manquer de doper les activités industrielles, d’attirer les investissements étrangers et de capturer davantage de recettes d’exportation. De grands projets d’infrastructures ont également été livrés ces dernières années à Cotonou et dans sa région, telle que la centrale thermique de Maria Gléta, réalisée pour un montant de 90 milliards de francs CFA et inaugurée en 2019, et le boom de la construction se poursuit dans la capitale, avec de nombreux projets de logements et de routes.

Karine Loehman, Directrice Générale d’OBG pour l’Afrique, a salué la parution de ce rapport, qui permettra de mieux comprendre les opportunités offertes par le pays d’Afrique de l’Ouest. « Le Bénin a fait preuve d’une résilience impressionnante face à la crise, grâce à des fondamentaux économiques solides et une grande capacité d’adaptation. À l’heure où le climat des affaires est en nette amélioration et où de grands projets d’infrastructures, notamment routières et portuaires, sont en cours, la destination Bénin, et avec elle l’accès aux pays de la CEDEAO, un marché de plus de 350 millions d’habitants et estimé à 600 milliards de dollars, n’a jamais semblée plus attractive. »

Le rapport, dont la publication est prévue cette semaine, sera disponible en ligne à l’adresse suivante : https://oxfordbusinessgroup.com/rapport-comment-le-benin-attire-les-investissements-grace-a-la-transformation-industrielle

