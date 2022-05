Le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération financière de l’année 2022 « Deal of the year » de la revue « The Banker » publication du groupe Financial Times

La prestigieuse revue d’affaires financières internationales The Banker, publication du groupe Financial Times, a décerné le 4 mai 2022, le prix dénommé « Deal of the year » dans la catégorie « Finance durable - Afrique » à l’émission Eurobond du Bénin dédiée au financement de projets à fort impact sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

En effet, en juillet 2021, la République du Bénin, à travers le projet Essenam devenait le premier pays africain et l’un des rares à l’échelle internationale à émettre des obligations internationales dédiés au financement des ODD, pour un montant total de 500 millions d’euro. Cette émission obligataire historique, de maturité 12 ans et demi et affichant un coupon de 4,95%, a reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs, avec un niveau de sursouscription représentant près de 3 fois le montant recherché.

Cette distinction, qui fait référence dans le domaine de la finance internationale, récompense ainsi la capacité d’innovation financière unique du Bénin, et positionne l’opération Eurobond ODD du Bénin parmi les transactions majeures réalisées au cours de l’année 2022.

L’opération Essenam du Bénin visait le financement de projets phares du Gouvernement présentant des bénéfices sociaux ou environnementaux, et contribuant à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Des rapports réguliers seront publiés sur l’allocation des fonds et sur l’impact des projets financés sur les populations.

A titre informatif, le Magazine The Banker est un journal international fournissant des services d’intelligence économique et financières orienté vers le secteur financier international. Il est l’un des journaux les plus lus dans le milieu bancaire international. Il appartient au groupe de presse international « Financial Times ». La récompense attribuée au Bénin intervient dans le cadre de la publication annuelle par le magazine des meilleures opérations financières ayant marqué l’année bancaire écoulée.

