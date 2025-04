Le Bénin parmi les pays les moins taxés

Le président Donald Trump des Etats-Unis a adopté une nouvelle politique tarifaire. Celle-ci vise à imposer un tarif de base de 10 % sur toutes les importations en provenance de pays sans accords commerciaux spécifiques avec son pays. Avec cette nouvelle politique, le Bénin fait partie des pays les moins taxés avec un pourcentage de 10% de dollars US.

Le Bénin est moins taxé selon la nouvelle stratégie tarifaire du président Trump, avec un pourcentage de 10% US. A travers cette nouvelle politique, et le concept de tarifs réciproques, un pays qui impose des droits de douane élevés sur les marchandises américaines, verra imposer un droit de douane équivalent sur les marchandises en provenance de ce pays. Une telle politique pourrait impacter profondément les liens économiques entre l’Afrique et les Etats-Unis.

A travers cette nouvelle stratégie tarifaire, les Etats-Unis entendent lutter contre les tarifs douaniers étrangers, les barrières commerciales et les prétendues manipulations monétaires qui, pour eux, ont entravé leurs activités.

Liste des pays africains concernés et les pourcentages appliqués

1. Afrique du Sud – 30 % (frais américains de 60 %)

2. Madagascar – 47 % (frais américains 93 %)

3. Tunisie – 28 % (frais américains 55 %)

4. Égypte – 10 % (frais américains de 10 %)

5. Côte d’Ivoire – 21 % (charges américaines 41 %)

6. Botswana – 37 % (frais américains 74 %)

7. Maroc – 10 % (frais US 10 %)

8. Algérie – 30 % (taxe américaine 59 %)

9. Namibie – 21 % (frais américains 42 %)

10. Éthiopie – 10 % (frais US 10 %)

11. Ghana – 10 % (frais US 17 %)

12. Angola – 32 % (frais américains 63 %)

13. République démocratique du Congo – 11 % (frais américains 22 %)

14. Mozambique – 16 % (frais américains 31 %)

15. Zambie – 17 % (frais US 33 %)

16. Tanzanie – 10 % (frais US 10 %)

17. Sénégal – 10 % (frais US 10 %)

18. Cameroun – 11 % (frais américains 22 %)

19. Ouganda – 10 % (frais US 20 %)

20. Gabon – 10 % (frais US 10 %)

21. Togo – 10 % (frais US 10 %)

22. Malawi – 17 % (frais US 34 %)

23. Libéria – 10 % (frais US 10 %)

24. Zimbabwe – 18 % (frais américains de 35 %)

25. Bénin – 10 % (frais US 10 %)

26. République du Congo – 10 % (frais US 10 %)

27. Djibouti – 10 % (frais US 10 %)

28. Rwanda – 10 % (frais américains de 10 %)

29. Sierra Leone – 10 % (frais US 10 %)

30. Niger – 10 % (frais US 10 %)

31. Guinée équatoriale – 13 % (frais US 25 %)

32. Libye – 31 % (charges américaines 61 %)

33. Guinée – 10 % (frais US 10 %)

34. Tchad – 13 % (frais américains 26 %)

35. Mali – 10 % (frais américains de 10 %)

36. Mauritanie – 10 % (frais US 10 %)

37. Burundi – 10 % (frais US 10 %)

38. République centrafricaine – 10 % (frais US 10 %)

39. Érythrée – 10 % (frais US 10 %)

40. Soudan du Sud – 10 % (frais américains de 10 %)

41. Comores – 10 % (frais US 10 %)

42. São Tomé et Príncipe – 10 % (frais US 10 %)

43. Guinée-Bissau – 10 % (frais US 10 %).

4 avril 2025 par ,