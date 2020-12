Le Bénin lèvera 1102 milliards FCFA sur le marché financier

Dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le compte du budget, gestion 2021, le Bénin mobilisera sur le marché financier et auprès des banques locales 1 102,28 milliards FCFA. Une partie de l’emprunt servira à couvrir le déficit budgétaire estimé à « 430,32 milliards FCFA, soit 4,5% du PIB ». « 802,13 milliards FCFA seront mobilisés à travers l’émission des obligations du trésor, 176,1 milliards FCFA par les prêts projets et programmes, 80,21 milliards FCFA d’emprunts auprès des banques locales, 2,84 milliards FCFA de prêts rétrocédés, 10 milliards FCFA en bons du trésor et 31 milliards FCFA de remboursement de prêts et d’avance du trésor », a indiqué Sika Finance.

M. M.

21 décembre 2020 par