Le Bénin lève 43 milliards de FCFA

Au terme d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 5 ans, 7 ans et 10 ans, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a levé ce jeudi 02 mars 2020, un fonds 43 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Selon les résultats de l’émission, le Bénin ayant sollicité un montant de 70 milliards FCFA a reçu des investisseurs 43, 882 milliards de FCFA.

Le montant global des soumissions est 95,392 milliards de FCFA. Le paiement des intérêts se fera sur la base d’un taux d’intérêt annuel de 6,% l’an dès la première année pour les OAT à 5 ans, 6,4 % pour les OAT à 7 ans et 6,5% pour les OAT à 10 ans.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine).

Les échéances finales sont respectivement 06 mars 2025, 06 mars 2027 et 06 mars 2030, suivant les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans.

3 avril 2020 par