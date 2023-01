Le Bénin lève 40,020 milliards FCFA

Le Bénin a levé sur le marché financier de l’Uemoa, jeudi 26 janvier 2023, un emprunt de 40,020 milliards de FCFA.

Le Bénin mobilise 40,020 milliards de FCFA à l’issue de l’émission des Bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et Obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans et 5 ans. Le montant global des soumissions est de 72 744,000 milliards de FCFA. Les soumissions proviennent du Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénegal, le Togo. Le taux de couverture du montant en adjudication par les soumissions retenues est de 100,06 %. En ce qui concerne les taux d’intérêt des OAT, ils sont respectivement fixés à 5,20% et 5,30%. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance.

A.Ayosso

27 janvier 2023