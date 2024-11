Le Bénin et l’AFD signent un accord de financement budgétaire inédit à la politique publique culturelle

Le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et la Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, Laure Weisgerber ont procédé, vendredi 22 novembre 2024, à Cotonou, à la signature de deux accords. C’est dans le cadre d’un financement budgétaire de politique publique (FBPP) dédié au secteur de la culture pour un montant total de près de 36 milliards de FCFA sous forme de prêt. La signature a eu lieu en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Le Bénin et l’AFD renforcent leur partenariat dans le secteur de la culture. Après le financement obtenu en 2021 pour la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) (environ 23 milliards de FCFA), le Bénin vient de décrocher un autre financement. L’AFD a accepté sous la demande des autorités béninoises de financer le futur Musée d’Art Contemporain de Cotonou (MACC) au sein du Quartier Culturel et Créatif (QCC) de Cotonou. Le montant total est de 19,6 milliards de FCFA dont 16,4 milliards en prêt et 3,2 milliards en subvention.

« Le financement budgétaire signé est le troisième projet d’envergure dans le cadre de la coopération culturelle entre le Bénin et la France. Il porte à près de 82 milliards de FCFA le montant total des fonds mobilisés, répartis entre prêts et subventions, témoignant de l’appui substantiel de la France en faveur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) au Bénin », informe le communiqué du ministère de l’Economie et des Finances. Le Bénin devient ainsi le premier pays à signer un accord de financement budgétaire de politique publique dans le secteur de la culture. Ce qui « confirme sa volonté de faire de la culture et des arts un levier essentiel de son développement ».

La même source informe que ce financement vise la mise en œuvre de réformes d’envergure pour structurer et dynamiser les filières culturelles et artistiques, selon trois axes. Il s’agit du renforcement de la gouvernance publique pour soutenir la mise en œuvre de la politique culturelle ; de la structuration et la professionnalisation du secteur culturel afin de maximiser sa contribution à la croissance économique ; ainsi que du développement de la diffusion, de l’accès et de la promotion de la culture. « Un programme de coopération technique, complémentaire au financement budgétaire, contribuera au renforcement des capacités des ministères et agences chargés de la mise en œuvre de la politique culturelle, notamment l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) », précise le communiqué.

Pour le ministre d’État, « ce nouvel accord marque une étape décisive pour le secteur culturel béninois ». En investissant dans la culture et les arts, souligne-t-il, nous affirmons notre engagement à construire un avenir où notre patrimoine, notre créativité et notre savoir-faire seront des moteurs de développement et de rayonnement pour le Bénin. A en croire le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, les investissements et réformes prévus dans le cadre de ce financement s’inscrivent pleinement dans la dynamique engagée par le Gouvernement depuis 2016 pour stimuler efficacement l’économie des industries culturelles et créatives au Bénin. « Ces projets visent à accélérer le développement des chaînes de valeur, renforcer la professionnalisation, moderniser les pratiques, et accroître la compétitivité des acteurs du secteur. L’objectif est d’en faire un levier stratégique pour le rayonnement régional et mondial de la Destination Bénin », ajoute Babalola Jean-Michel Abimbola.

Ce financement marque une nouvelle étape dans le partenariat franco-béninois. « Avec ce financement budgétaire inédit à la politique publique culturelle du Bénin, la France, à travers l’Agence Française de Développement, accompagne la vision forte du gouvernement béninois qui a choisi de faire de la culture un levier au service du développement et du rayonnement du pays. Ce financement est une première dans le monde, signe de la formidable dynamique à l’œuvre au Bénin », a déclaré Laure Weisgerber, Directrice de l’AFD au Bénin.

