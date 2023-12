Le Bénin autorisé à exporter plus de 40 produits vers le Nigéria

Plusieurs produits en provenance du Bénin pourront désormais entrer sur le territoire nigérian. Le grand voisin de l’Est a autorisé l’entrée sur son territoire, de 42 produits Made in Bénin. Un acte fort qui renforce une fois encore, les relations fraternelles, d’amitié et de coopération, vieilles de plusieurs décennies entre les deux pays.

Liste des produits autorisés

Produits alimentaires

1- Riz

2- Margarine

3- Palmniste

4- Produits à base d’huile de palmne

5- Huiles végétales

6- Viande et produit

7- Carnés transformés

8- Légumes et produits

9- Végétaux transformés

10- Volaille et produits transformés à base de volaille

11- Conserves de poisson en sauce (Geisha)/sardine

12- Cure dents

13- Verre et articles en verrerie

14- Ustensiles de cuisines

15-Vaisselle

16- Les bouteilles de gaz

17- Achats de tomates/concentrés de tomates

Textiles

18- Pagnes tissés

19- Vêtements

Matériaux de construction

20- Ciment,

21- Tôles d’acier laminées à froid

22- Tôles d’acier galvanisées,

23- Brouettes,

24- Tête de casseroles,

25- Boîtes et conteneurs métalliques,

26- Articles en émail,

27- Füts en acier

28- Tubes en acier

29- Fil machine déformé et non déformé

30- Barres de fer

31- Barres d’armature

32- Treillis métallique

33- Clous en acier

34- Clôtures et poteaux de sécurité et de rasoir

35- Panneaux et panneaux de particules de bois

36- Panneaux et panneaux de fibre de bois

37- Planches et panneaux de contreplaqué

38- Portes en bois

39- Carreaux vitrifiés et céramigques

Produits industriels-Transports

40- Avions/ Jets privés

Cosmétiques et Divers

41- Encens indiens

42- Savons et cosmétique.

Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et le Nigéria, le président Patrice TALON a effectué mercredi 06 décembre 2023, une visite d’Etat chez son homologue nigérian, Mohamed Bola TINUBU.

