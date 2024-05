Le Bénin affiche l’indice d’inclusion financière le plus élevé de l’Uemoa

La Banque centrale de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a publié en octobre 2023, le rapport 2022 sur la situation de l’inclusion financière en Afrique de l’ouest. Selon le classement fait par l’institution financière, le Bénin occupe le premier rang dans la zone UEMOA.

Dans l’espace UEMOA, c’est le Bénin qui affiche l’indice d’inclusion financière le plus élevé, soit 0,659, suivi du Togo (0,637), de la Côte d’Ivoire (0,636) et du Sénégal (0,636). C’est ce qu’on retient du rapport 2022 sur la situation de l’inclusion financière en Afrique de l’ouest. Pour ce qui concerne le Bénin, deux points saillants ont été relevés dans le rapport de la BCEAO. Il s’agit de l’arrêté ministériel contre les discriminations à l’endroit des femmes en matière d’accès au crédit ; et la formation, la sensibilisation sur l’éducation financière et la protection des clients.

De façon globale, l’analyse de l’indice selon le rapport de la BCEAO révèle que, la plupart des pays de l’UEMOA présentent des niveaux d’inclusion financière élevés, en dehors du Mali (0,478) et du Niger (0,372) qui ont respectivement des niveaux d’inclusion financière moyen et faible.

Pour évaluer le niveau d’utilisation des services financiers, la BCEAO a pris en compte des indicateurs tels que le taux de bancarisation élargie, et le taux global d’utilisation des services financiers.

