Le Bénin accueille l’édition 2023 des RAFA

Le Bénin accueille du 09 au 12 mai prochain, l’édition 2023 des Rencontres d’Affaires Francophones et Africaines (RAFA). Plusieurs autres rencontres et manifestations sont prévues.

Cotonou, la capitale économique du Bénin abritera du 09 au 12 mai 2023, les Rencontres d’Affaires Francophones et Africaines. Il s’agit d’après les organisateurs, « d’un événement de business matchmaking organisé par la CPCCAF et la CCI Bénin pour rassembler les opérateurs économiques des pays membres de la CPCCAF ».

Les Rencontres d’Affaires Francophones et Africaines (RAFE 2023), et les Rencontres du Programme Européen ARCHIPELAGO sont également prévues au cours de cet évènement qui sera marqué par la célébration du 50e anniversaire 50ème anniversaires de la CPCCAF.

Les opérateurs économiques intéressés sont invités à s’inscrire via le lien : https://go.b2b-2go.com/fr/rafa-benin-2023

