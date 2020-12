Le Bénin, 1er au monde selon la CNUCED

Selon un article publié sur le site web de la Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement (CNUCED) le 30 novembre 2020 par Ian Richards, économiste des Nations Unies, le Bénin est le pays où le processus de création d’entreprise est le plus rapide au monde.

Le Bénin est le pays le plus rapide au monde dans le domaine de la création d’entreprise. Occupant le même rang que l’Estonie, il devance la Nouvelle-Zélande, la Géorgie, Hong Kong et la Chine. Une avancée reconnue par Ian Richards, économiste et Chargé des affaires économiques au sein de la Divisions de l’investissement et des entreprises de la CNUCED.

Dans un article publié en novembre 2020 par l’agence de presse Inter-Press et repris par le CNUCED, Ian Richards soutient que la création d’une entreprise au Bénin se fait en dix minutes sur la plateforme monentreprise.bj. La procédure est simple au Bénin pour créer sa propre entreprise. Il suffit juste de s’y connecter et de fournir ses informations, photographier et télécharger ses documents d’identité et payer les frais subséquents. Quelques heures plus tard, un e-mail vous est envoyé avec les documents de constitution de votre entreprise.

Selon l’économiste, c’est un temps moins long que celui de plusieurs régions développées. Ian Richards a donné l’exemple de l’Union Européenne où le délai est de trois jours ou encore New York où il est de sept jours.

Cette plateforme est gérée par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Laurent Gangbes, le directeur général, a expliqué le bien-fondé de cette initiative. « Pendant la pandémie, la plateforme a également aidé ceux qui avaient perdu d’autres sources de revenus familiaux, ainsi que les populations rurales vulnérables, à créer leur propre entreprise. Je suis convaincu que cela contribuera à la reprise économique post-Covid du Bénin », a-t-il expliqué.

Finies les tracasseries et place est faite à la dématérialisation. « Mon personnel passe maintenant plus de temps à conseiller les clients et moins de temps à faire du papier », a-t-il précisé.

Laurent Gangbes compte recueillir de nombreuses données sur le secteur privé pour améliorer les performances économiques du Bénin.

M. M.

4 décembre 2020 par