Le 1er UNLEASH Hack s’ouvre à Cotonou jeudi prochain

Cotonou, la capitale économique du Bénin va abriter les 22 et 23 août 2024, le 1er UNLEASH Hack. Il s’agit d’une rencontre de jeunes destinée à réfléchir à la problématique de transformation des produits agricoles.

La mezzanine de EPITECH Bénin va abriter les 22 et 23 août 2024, le premier UNLEASH Hack. Les jeunes participants vont réfléchir au cours des travaux, à l’économie béninoise, basée sur l’exportation de produits agricoles non transformés, les défis climatiques auxquels elle est confrontée, la faible transformation, la faible intégration des nouvelles technologies et le « grand besoin d’innovations dans le système agroalimentaire ».

Selon les organisateurs, les participants au cours de ce Hack suivront un processus d’innovation immersif facilité par des facilitateurs formés par UNLEASH et collaboreront sur des solutions pour l’entrepreneuriat agricole soutenu par le digital au Bénin. « Ils apprendront des experts chevronnés pour s’assurer que leurs idées sont véritablement adaptées au défi à relever », renseigne une note du comité d’organisation.

Ce 1er UNLEASH Hack fait partie des UNLEASH Hacks, des sprints d’innovation locaux permettant aux jeunes de s’attaquer aux défis des Objectifs de Développement Durable (ODD) de leur région. Ils sont organisés par des membres de la communauté UNLEASH et fournissent aux participants les outils et compétences nécessaires pour développer de nouvelles idées et solutions ayant un impact positif local. En 2024, plus de 40 Hacks sont organisés à travers le monde, abordant tous les ODD dans différentes communautés.

F. A. A.

16 août 2024 par ,