La tontine ‘’Adogbè’’ formalisée à La Poste du Bénin

Interdite aux structures sans agrément, l’épargne assortie d’aliments, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, de matériaux de construction, de parcelles et autres, communément appelée ‘’Adogbè’’ est mise à la disposition des populations par La Poste du Bénin.

L’épargne ‘’Adogbé’’ adulée par les Béninois mais interdite par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) en raison de tontiniers indélicats qui ne respectent pas leurs engagements ou disparaissent avec la collecte des épargnants, est désormais possible à La Poste du Bénin. Même si la majorité des populations ne sont pas informées, La Poste offre cette forme d’épargne depuis trois ans environ, selon Judith Glidja, la Directrice Générale de La Poste du Bénin.

De nombreux adhérents de groupe ‘’Adogbè’’ ont été victimes de tontiniers indélicats dans toutes les contrées du Bénin. Des milliers de plaintes ont été déposées devant les tribunaux contre des personnes physiques, qui après la collecte des fonds disparaissent dans la nature. Pour protéger les populations, le gouvernement a interdit la collecte illégale de l’épargne publique à travers un arrêté interministériel en date du 04 mars 2022.

La reprise de l’activité par le bras opérationnel de l’Etat en matière de services postaux et financiers, La Poste du Bénin, est le signe que le gouvernement reconnaît l’importance que les populations accordent à cette tontine.

‘’Adogbè’’ est une épargne assortie d’aliments, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, de matériaux de construction, de parcelles, et autres .

M. M.

15 avril 2022 par ,