La société SPACETEL BENIN SA agréée au régime spécifique du Code des investissements

Dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunication dans plusieurs localités du Bénin, la société SPACETEL BENIN SA obtient l’agrément au régime spécifique du Code des investissements. La décision a été prise ce mercredi 27 novembre 2024, en Conseil des ministres.

Au cours de la même session, les sociétés GROUP VIVENDI AFRICA SAS et JEUNE TRANS AFRIQUE SAS ont été également agréées au même régime. La première pour le déploiement d’un réseau de boucle locale en fibre optique à Abomey-Calavi et Cotonou ; et la seconde, pour l’exploitation d’une carrière de gravier à Matékpè, commune d’Aplahoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins.

Plusieurs autres sociétés ont été agréées aux régimes A et B du Code des investissements.

