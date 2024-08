La société Dayo acquiert Consass Burkina-Faso

La société de courtage en assurance Dayo de l’ivoirienne Déborah Gnagne a acquis Consass au Burkina Faso.

La société de courtage en assurance Dayo continue son expansion. Elle a acquis Consass, courtier d’assurances à Ouagadougou, Burkina Faso créé en 2013. Le groupe Dayo dispose désormais de trois filiales. La première a ouvert ses portes en octobre 2023 au Bénin et la deuxième en Guinée Conakry en novembre 2023.

Dayo Burkina SA sera dirigé par le burkinabè Armel Kabore. « Dans la relation entre l’assureur et l’assuré, nous apportons le conseil et l’assistance. Pour cela, la proximité avec le client est nécessaire », affirme Déborah Gnagne rapporté par Financial Afrik. Le groupe Dayo allie la qualité, proximité et agilité dans une optique de gestion rigoureuse du parcours client.

Dayo Bénin compte plus de 5000 clients sur la branche santé en quelques mois. A en croire Déborah Gnagne « la maîtrise du marché, l’expertise en techniques d’assurance et la connaissance des cultures africaines sont des facteurs essentiels ». Le groupe Dayo compte s’installer dans d’autres pays d’Afrique.

Fondatrice et Directrice Générale du Groupe Dayo, Déborah Gnagne est une mathématicienne de formation. Elle a travaillé au sein de plusieurs groupes dont SUNU. Déborah Gnagne a une expertise en assurance et gestion des risques financiers.

