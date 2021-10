La société DONGACO prend en concession la SITEX S.A

Le site abritant la Société des Industries textiles du Bénin (SITEX) S.A. a été mise en concession pour la reprise de l’exploitation. C’est la décision prise en Conseil des ministres le mercredi 27 octobre 2021.

le Conseil a autorisé la formalisation de l’accord pour la mise en exploitation de l’outil industriel, de la Société des Industries textiles du Bénin (SITEX), moyennant une redevance annuelle à verser à l’Etat, conformément aux textes en vigueur.

Selon le Conseil des ministres, la SITEX S.A. connaît d’énormes difficultés de production qui, depuis 2003, impactent négativement autant ses activités que la qualité de ses produits. « Afin de la réhabiliter et relancer l’activité industrielle dans la ville de Lokossa, le Gouvernement a conclu un accord avec la Société DONGACO S.A. qui a soumis une offre de reprise. Aux termes dudit accord, cette Société va notamment : conserver le nom commercial, la marque SITEX, en continuant à assurer la présence de cette entité pionnière dans la transformation du coton fibre sur le marché national, régional et international ainsi que la filature industrielle et l’impression de marques prisées ;

maintenir les emplois existants, en créer de nouveaux et générer de la valeur ajoutée pour l’économie béninoise en investissant durablement dans l’industrie de transformation ;

racheter l’ensemble des stocks, matières premières, consommables, encours et produits finis correspondant à des demandes en instance.

Ce faisant, la pérennité de l’activité de transformation du coton béninois sera assurée avec l’acquisition, par la nouvelle société, d’équipements modernes », a indiqué le Conseil des ministres. Le repreneur disposera d’un délai de 18 mois pour faire les investissements nécessaires et mettre en exploitation l’usine à son plein potentiel.

