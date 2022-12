A l’occasion Forum des Entreprises américaines et africaines, les gouvernements des États-Unis, du Bénin et du Niger ont signé le tout premier accord de don d’envergure régionale du MCC – L’Accord de Don de 504 millions de dollars US pour le Programme Régional de Transport Bénin-Niger. Votre journal publie ici en intégralité la cérémonie de la signature du programme.

15 décembre 2022 par