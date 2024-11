La route Adjaha-Athiémé, un vieux projet qui se concrétise sous TALON

Le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), Ranti AKINDES, représentant le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, a procédé ce mercredi 13 novembre 2024, au lancement officiel des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Adjaha-Athiémé et de ses bretelles. C’était en présence du préfet du département du Mono, Bienvenu MILOHIN, des députés à l’Assemblée nationale, des maires des communes d’Athiémé, de Lokossa, de Comé, de Houéyogbé, et de Grand-Popo, des têtes couronnées, et des populations.

La route Adjaha-Athiémé et ses bretelles bientôt réalisée pour le bonheur des populations du département du Mono. Les travaux ont été officiellement lancés ce mercredi 13 novembre 2024. D’un coût global estimé à environ 90 milliards de francs CFA, le projet consiste en l’aménagement et au bitumage d’un linéaire de 70 Km avec une vitesse de référence de 80 Km/h. Il s’agit notamment de la route Adjaha-Athiémé (40 Km) et des bretelles Djanglanmey–Oumako (4,6 Km), Kounouhoué–Sè (6,35 Km), Akonana-Sohoumè-Gbédji-Sè (7,35 Km), Atchanou-Kpinnou (4,5 Km), Atchanou-Carrefour-Kondji-Houngba (2,35 Km), et Athiémé-Adohoun-Lokossa (13 Km).

Le projet prévoit dans les agglomérations, une chaussée de deux voies (2x3,6 ml) et deux accotements (2x2,50ml), soit une largeur de 12,20 m. En rase campagne, il sera exécuté une chaussée de deux voies (2x3,6 ml) et deux accotements (2x1,50 ml), soit un profil en travers type d’une largeur de 10,20 m. Le groupement des bureaux EGIS et AVESIG a été mandaté par la SIRAT pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux qui seront exécutés par l’entreprise SOGEA-SATOM.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune d’Athiémé, a rappelé l’importance de cette route, et le rôle prépondérant qu’elle a joué dans les échanges commerciaux dans les communes du département du Mono, et par-delà, au Togo à l’époque coloniale. Les travaux d’aménagement et le bitumage qui viennent d’être lancés selon Saturnin DANSOU, vont considérablement changer la vie économique d’Athiémé et rendre à la commune, ses lettres de noblesse. Au nom de ses administrés, il a exprimé ses remerciements au président de la République et à son gouvernement.

A travers ce nouveau projet, le chef de l’Etat selon le préfet du Mono, inscrit une fois encore son nom en lettres d’or dans les annales de l’histoire du développement du Mono. L’aménagement et le bitumage de la route Adjaha-Athiémé, vaine promesse sans lendemain sous plusieurs régimes, se concrétisent sous la gouvernance de Patrice TALON, s’est réjoui Bienvenu MILOHIN, convaincu de sa contribution à désenclaver plusieurs contrées, faciliter l’écoulement des produits agricoles, valoriser le potentiel économique des communautés bénéficiaires, renforcer l’économie locale, assainir le cadre de vie, et permettre une meilleure circulation des personnes et des biens.

Pour le directeur général de la SIRAT, c’est une promesse tenue grâce à l’action coordonnée du gouvernement et de son chef, le président Patrice TALON. A l’en croire, les études avaient été annoncées lors du lancement de la route Lokossa-Deve-Aplahoué, le 07 février 2019.

« L’aménagement et le bitumage qui démarre n’est qu’un début. D’autres programmes de modernisation du réseau routier sont en cours, notamment pour les départements du Mono et du Couffo », a rassuré le représentant du ministre du cadre de vie. « Le développement des échanges dans les départements du Mono et du Couffo passe entre autres par la remise en état de la praticabilité de la route Adjaha-Athiémé », a-t-il confié rassurant de la volonté du gouvernement à concrétiser dans les meilleurs délais, aussi bien l’aménagement des tronçons que les 08 ouvrages de franchissement et autres infrastructures sociocommunautaires au profit des populations.

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Adjaha-Athiémé lancés ce mercredi 13 novembre 2024, vont durer 30 mois.

F. A. A.

14 novembre 2024 par ,