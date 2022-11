La production du coton annoncée à la baisse

Une baisse de la production du coton est annoncée pour la campagne 2022-2023. La commercialisation du coton graine a été lancée vendredi 04 novembre 2022 à Bembèrèkè, dans le Borgou par la ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Assouman.

En raison des perturbations pluviométriques enregistrées en juillet et autres facteurs, la production du coton cette saison serait en baisse. Elle est estimée à 704.000 tonnes contre 766.000 tonnes de la campagne précédente.

« Le mois de juillet a été le mois le plus sec et n’a pas permis la poursuite des semis induisant un écart négatif de plus de 50 000 ha sur la réalisation des superficies. Cette baisse des superficies emblavées, nous éloigne de nos objectifs de production de la campagne. Nous attendons à ce titre une production au minimum de 704 000 tonnes et si toutes nos perspectives d’amélioration de rendement se concrétisaient, une production de l’ordre de 780 000 tonnes », a indiqué le ministre de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui.

Les prix d’achats du kilogramme de coton graine aux cotonculteurs ont été augmentés. Le kilogramme du coton conventionnel de premier choix est vendu à 300 FCFA (265 F la saison précédente). Le coton biologique passe de 318 F à 360/kg

Pour la bonne conduite des opérations de commercialisation, une avance d’un montant de 480 millions de FCFA sur les frais de marché a été accordée aux acteurs selon Eustache Kotingan, représentant le président de l’Association de l’interprofessionnelle du coton au Bénin. Le ministre Gaston Dossouhoui a invité tous les acteurs au respect des règles de commercialisation. « Aucune sortie frauduleuse du coton hors du territoire national ou vers des destinations non autorisées ne saurait être tolérée », a ajouté le ministre de l’Agriculture.

A en croire la ministre du commerce Shadiya Assouman, le coton fibre est jusqu’à présent le premier produit d’exportation du Bénin. « La fibre de coton représente 61% des recettes totales d’exportation. La dynamique amorcée au niveau de la filière coton, de développer d’autres chaînes de valeurs me réjouit », a-t-elle déclaré.

Akpédjé Ayosso

8 novembre 2022 par ,