La problématique de l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) au cœur d’un panel à la CCI Bénin

Des femmes cheffes d’entreprises ont participé ce jeudi 21 novembre 2024, à un panel sur la chaîne d’accompagnement des PME à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). L’initiative qui s’inscrit dans le cadre des Journées de l’entrepreneuriat féminin organisées par l’institution consulaire, a été animée par Mohamed CHABI LAFIA, directeur de l’accompagnement technique et du soutien aux PME à l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), Bello KAMAROU, responsable en charge du partenariat et de la coopération internationale à la CCI Bénin, et Monique BIOKOU, cheffe d’entreprise.

La chaîne d’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), c’est la thématique développée lors d’un panel tenu ce jeudi 21 novembre 2024 à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin.

A l’instar de plusieurs autres panels qu’organise l’institution consulaire, celui-ci vise selon le responsable en charge du partenariat et de la coopération internationale, à accompagner les entreprises à se mettre à niveau pour accéder au marché ainsi qu’au financement. A cet effet, un dispositif « unique » est mis en place au Bénin. Il s’agit selon Bello KAMAROU, de l’ADPME. « Nous sommes partenaires de l’infrastructure qualité, partenaires de l’infrastructure économique, partenaires de l’écosystème entrepreneurial d’accompagnement des entreprises », a-t-il laissé entendre en évoquant les difficultés que les entreprises rencontrent dans l’exercice de leurs activités, qui d’après lui, sont relatives aussi bien « au respect des exigences réglementaires dans le cadre des activités de commerce, d’industrie et de prestations de services que des contraintes liées au respect des exigences réglementaires de l’accès et de mise sur le marché des produits ainsi que de l’accès au financement ». « La question du financement ne constitue pas un élément bloquant pour le développement de l’entreprise. Les entreprises font face à des questions de gouvernance, d’accès au marché, à des questions de visibilité, et lorsque vous travaillez sur tous ces maillons du développement d’une entreprise, vous arrivez donc à cerner l’entièreté de la préoccupation de l’entreprise et vous adressez les bonnes réponses à ces préoccupations », a expliqué le responsable en charge du partenariat et de la coopération internationale à la CCI Bénin.

L’ADPME en tant que guichet unique de promotion et de développement des Petites et Moyennes Entreprises en République du Bénin, a été présentée aux cheffes d’entreprises. La vision de cette structure et sa vocation à fédérer l’ensemble des interventions de l’État en appui au PME à travers une offre intégrée de facilitation de l’accès à l’information entrepreneuriale, d’orientation vers les différents dispositifs aussi bien publics que privés ont été exposées aux participants. Ses rôles d’accompagnement, notamment technique (le renforcement des capacités) et de facilitation à l’accès au financement n’ont pas été occultés lors de la communication présentée par le directeur de l’accompagnement technique et du soutien aux PME.

Selon Mohamed CHABI LAFIA, l’ADPME ne fait pas du financement ; elle joue plutôt « un rôle de facilitateur qui facilite l’accès au financement à travers ses différents partenaires financiers par le biais de partenaires publics tels que l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) et la Caisse des dépôts et consignations (CDCB), a-t-il informé. « La réponse au besoin de financement des entreprises n’est pas systématique. Si les cibles viennent, on qualifie la demande, on fait un diagnostic, on voit quels sont les points d’amélioration (les forces et les faiblesses). Si l’entreprise est structurée on la met en relation avec une Structure d’Appui à l’Entreprenariat (SAE) qui élabore un plan d’accompagnement en fonction les besoins identifiés. Si l’entreprise n’est pas structurée, on essaie de l’accompagner dans la subvention. Si elle n’est pas immatriculée/formalisée, on essaie de l’orienter vers l’APIEx pour la formalisation, et par la suite, elle revient aux guichets de l’ADPME pour bénéficier aussi bien des accompagnements non financiers que de l’accompagnement financier », a clarifié Mohamed CHABI LAFIA.

Selon Monique BIOKOU, cheffe d’entreprise, ce panel est une très bonne initiative car il permet aux cheffes d’entreprises de reseauter, de se connaître, et d’être informées des opportunités aussi bien à la CCI Bénin que dans d’autres structures.

Face aux difficultés que connaissent les entreprises, elle estime qu’il est nécessaire de les passer au "scanner". Ceci, pour éviter les risques que l’accompagnement financier mis à disposition soit détourné. Le ‘’maître mot’’ de tout chef d’entreprise selon Monique BIOKOU, est la « résilience », facteur important qui permet de se relancer chaque fois que l’on trébuche.

Les participants au panel ont également eu droit à un Masterclass sur” la recherche de financement” animé par Huguette AKPLOGAN DOSSA et Irina VIERRA HONVOU.

F. A. A.

22 novembre 2024 par ,