La noix brute de cajou interdite d’exportation dès 2024

L’exportation de la noix brute de cajou béninois est interdite à compter du 1er avril 2024. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers le décret N°2022-214 du 30 mars 2022 portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou.

Très prisé par les opérateurs économiques des pays de la sous-région et autres pays asiatiques qui s’approvisionnent en grande masse sur le marché béninois, le cajou brut ne pourra plus s’exporter dans d’autres pays dans un peu moins de deux ans. L’exportation de la noix brute de cajou béninois est interdite à compter du 1er avril 2024.

L’interdiction d’exporter du cajou brut a été faite à travers le décret N°2022-214 du 30 mars 2022 portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Ledit décret est signé du Président de la République Patrice Talon et de sept autres ministres à savoir le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni, la Ministre de l’lndustrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Cossi Gaston Dossouhoui, le Ministre des infrastructures et des Transports Hervé Yves Hêhomey, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Dossou Akotègnon.

La transformation locale, une priorité !

Deuxième produit d’exportation du Bénin après le coton, le cajou est au centre de vastes projets de développement afin d’inverser une situation peu reluisante. En effet, selon des statistiques, 137.205 tonnes de noix de cajou brutes ont été pesées au niveau des ponts bascules pour une transformation de 11.045 tonnes soit seulement 6,49% de noix de cajou transformées au titre de la dernière campagne de commercialisation.

Le gouvernement du président Patrice Talon a pris les dispositions pour faciliter l’installation d’au moins 20.000 hectares de nouvelles plantations à partir des plants performants d’anacardier produits par des pépiniéristes professionnels et la réhabilitation de plus de 70.000 hectares d’anciennes plantations pour augmenter le potentiel de production, selon le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Cossi Gaston Dossouhoui au lancement de la campagne de commercialisation 2022 des noix de cajou.

Une transformation sur place et accrue de la noix de cajou est annoncée pour booster la filière. L’objectif est d’atteindre 110 000 tonnes de capacité consommation des noix de cajou à travers l’installation des unités dans la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, selon la Ministre de l’lndustrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman.

M. M.

17 mai 2022 par ,