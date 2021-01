La mise en oeuvre du budget de l’etat 2021 lancée ce jeudi

La mise en œuvre du budget général de l’Etat exercice 2021 a été lancée ce jeudi 07 janvier 2021par visioconférence . Une cérémonie suivie par les cadres du ministère de l’Economie et des Finances, les acteurs de la chaine des dépenses publiques et autres .

« La consommation des crédits du budget gestion 2021 devra suivre les mêmes repères qu’en 2020. En effet, avec la poursuite de la double commande et son extension aux administrations déconcentrées, vos services respectifs sont appelés à assurer, en plus des opérations classiques de consommation des crédits dans SIGFiP, l’entrée des données d’exécution par programme dans le nouveau Système d’Information de Gestion des Finances Publiques (SIGFP). » Ainsi s’adressait aux acteurs de la chaine de dépenses publiques, Hermann Orou TAKOU Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances, procédant au lancement du budget en lieu et place du Ministre Romuald Wadagni. Il les a invités à suivre les orientations et directives que les services du ministère leur communiqueront pour la mise en œuvre de l’action publique au titre de la gestion 2021.

La loi de finances pour la gestion 2021 est construite à partir du profil défini pour les différents agrégats budgétaires dans la loi de finances rectificative pour la gestion 2020, lequel prend en compte les implications perceptibles de la crise due à la pandémie de la COVID-19. Elle reste conforme aux repères de la politique budgétaire en cours au Bénin depuis avril 2016 à savoir : rationalisation de la dépense publique, élargissement de l’assiette fiscale, sécurisation des recettes budgétaires, renforcement de la transparence des opérations financières publiques, efficience, etc.

Le Directeur général du budget (DGB), Rodrigue Chaou a, à l’occasion, procédé à un exposé général des instructions et modalités d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2021. Ces dernières se résument en libération des crédits ; gestion des reports de crédits ; nouveau mécanisme de mise à disposition des fonds au profit des Communes ; interdiction de l’utilisation des fonds publics pour financer les missions d’élaboration des comptes de gestion et les missions d’installation des logiciels y afférents ; imputation pour compter de l’année 2021 des charges locatives des baux administratifs sur le budget des services bénéficiaires ; encadrement du processus d’élaboration de la cartographie des risques par les ministères sectoriels ; obligation de recourir à l’avis préalable de la DGB avant le bénéfice d’avantages complémentaires (en numéraire, valeurs inactives, en nature) en cas de cumul de fonction puis règles d’encadrement des produits de recettes.

Pour une meilleure exécution de ce budget, les acteurs de la chaine de dépenses ont reçu comme recommandations de Conformer rapidement leur Plan de travail annuel (PTA) au budget ou vice-versa et le rendre disponible à temps ; de le valider et le publier via le portail web des marchés publics ; puis enfin de régulariser les OP émis en 2020 ainsi que les dépenses engagées par anticipation dans le secteur de l’éducation et des affaires étrangères ; idéalement dans la période complémentaire d’un mois.

Il convient de rappeler que le budget 2021, équilibré en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards de FCFA, est structuré comme suit :

Dépenses ordinaires : 1068,427 milliards FCFA ;

Dépenses en capital : 596,842 milliards de FCFA ;

Charges de trésorerie : 671,963 milliards de FCFA ;

Fonds National des Retraites du Bénin : 97,000 milliards FCFA ;

Compte d’affectation spéciale : 17,960 milliards FCFA.

7 janvier 2021 par