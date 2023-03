La médiation commerciale au cœur d’une formation à la CCI BENIN

Le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation (CAMeC) du Bénin a ouvert ce mercredi 29 mars 2023, une session de formation sur la médiation commerciale. Responsables d’entreprises, avocats, juristes, consultants, gestionnaires de projets etc, prennent part à la session prévue pour durer 03 jours.

Dans sa mission de facilitation et de règlement des litiges nés des relations commerciales, le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin promeut les modes alternatifs de règlement des litiges que sont l’arbitrage et la médiation. Plusieurs acteurs socio-professionnels ont entamé une session de formation ce mercredi 29 mars 2023 au siège de la CCI BENIN à Cotonou. L’objectif selon le Secrétaire Permanent du CAMeC Bénin, est « d’accompagner utilement les opérateurs économiques à résoudre diligemment les litiges ». Pour William SOUROU, en acceptant de suivre cette formation, les participants se positionnent déjà dans la posture du médiateur, et les outils qui leurs seront donnés, seront très utiles pour consolider davantage leurs connaissances. Il les a exhortés à être assidus afin de maitriser « les contours de la médiation ».

Le président du CAMeC Bénin a émis pour sa part, le vœu que la formation fasse des participants des personnes capables de pouvoir animer le secteur de la médiation au Bénin. Evoquant le système judiciaire orienté d’après lui, vers les contentieux, il a souligné que « les affaires ne s’accommodent pas de bruit ». Plusieurs pays ayant compris l’impact que cela pourrait avoir sur la vie d’une entreprise, voire celle d’une communauté, ont commencé à positionner les modes alternatives de règlement des litiges au centre des processus de règlement des litiges. Alain AMOUSSOUKPEVI a évoqué à cet effet, l’arbitrage comme mode juridictionnel, et la médiation et la conciliation comme des modes non juridictionnels au Bénin.

Contrairement aux éditions antérieures, les arbitres ou médiateurs qui seront formés au terme de cette session de formation selon le président du CAMeC Bénin, ne seront pas des partenaires agréés du centre. « Ils sont formés par contre pour faire le relai, pour continuer la chaîne », a précisé le président. Ceci, parce que le CAMeC en tant que centre institutionnel fait un travail aujourd’hui qui consiste à faire des modes alternatifs de règlement des litiges, un recours très populaire, où tout le monde pense à la médiation avant d’aller vers les tribunaux. Les participants à la formation suivant les explications de Alain AMOUSSOUKPEVI, ont également la possibilité de faire de la médiation d’abord dans leurs entreprises, de régler les problèmes au sein de leurs sociétés, puis ensuite, d’exercer en clientèle privée, ou d’avoir un cabinet privé de médiation.

Les 03 jours de formation seront animés par Dr Karel DOGUE, enseignant chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), médiateur arbitre certifié et agréé.

F. A. A.

29 mars 2023 par