La maintenance du gazoduc de WAPCo s’achève avant le 2 mars

Les travaux de maintenance du pipeline de la West African Gas Pipeline Company Limited ( WAPCo ), propriétaire et exploitant du West African Gas Pipeline ( WAGP ), prendront fin plus tôt que prévu. L’ingénieur Benoni Owusu Ayeh, surintendant des opérations et de la maintenance des opérations occidentales a rassuré au terme d’une visite ce jeudi 20 février 2025.

Au lieu de la date du 2 mars initialement prévue, les travaux de maintenance du pipeline de WAPCo, qui comprennent un exercice de nettoyage et d’inspection des pipelines offshore appelé raclage, vont s’achever plus tôt. A la date du 20 février 2025, le taux d’exécution des travaux est de 70%. L’annonce a été faite par l’ingénieur Benoni Owusu Ayeh au terme d’une visite.

Examinant la distance à parcourir, il rassure que « l’exercice » pourrait s’achever avant le 2 mars comme annoncé. « Compte tenu de la distance à parcourir et de ce que nous avons communiqué, nous pensons que nous devrions être en mesure de terminer cet exercice avant le 2 mars. Nous sommes dans les délais et […], sur la base de ce que nous avons vu, nous progressons », a-t-il confié. L’approvisionnement en gaz de Tema selon lui, devrait reprendre le 2 mars après l’achèvement du raclage, puis de Lomé et de Cotonou. « Nous espérons reprendre l’approvisionnement de Tema, mais aussi de Lomé. Nous devrons encore mener certaines activités sur le latéral de Cotonou. Car à partir du chantier de Tema, le navire se déplacera vers Cotonou. À Cotonou, nous effectuons une inspection, nous faisons fonctionner plusieurs racleurs, environ six d’entre eux. », a déclaré le surintendant des opérations et de la maintenance des opérations occidentales.

Les travaux de maintenance du pipeline de la West African Gas Pipeline Company Limited avaient été lancés le 5 février.

F. A. A.

21 février 2025 par