La LNB cède 7 millions d’actions de son capital du 7 au 25 octobre

La Loterie nationale du Bénin (LNB SA) ouvre son capital aux investisseurs. En collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances, la LNB SA a procédé, mardi 1er octobre 2024, au lancement de l’Offre publique de vente (OPV) par cession de minimum 7 millions d’actions détenues par l’État du Bénin dans son capital, suivie d’introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

L’Offre publique de vente (OPV) de 7.000.000 d’actions dans le capital de la Loterie nationale du Bénin (LNB), société anonyme à participation publique, suivie d’une introduction en bourse se déroulera du 07 au 25 octobre 2024. Avec possibilité de clôture anticipée, cette opération dont le prix de l’action est de 4.800 FCFA, et le montant compris entre 33,6 et 43,2 milliards FCFA, tient du souci de promouvoir l’actionnariat populaire et contribuer au développement du marché boursier sous régional.

L’initiative, approuvée par le décret n°2024-1018 du 17 juillet 2024 adopté en Conseil des Ministres du 17 juillet 2024, vise à mobiliser des ressources sans endettement pour l’Etat ; améliorer la gouvernance de la LNB ; et accroître la notoriété de l’entreprise auprès du grand public.

Les souscripteurs pourront bénéficier des dividendes non pas seulement sur le dernier trimestre de l’année, mais pour toute l’année, soit à compter de janvier 2024, ce qui leur permet de faire d’importants bénéfices à fin 2024. « Quelqu’un qui achète une action de la LNB a deux avantages. Il vient être copropriétaire d’une partie de l’entreprise et cette copropriété lui donne droit à des dividendes. Mais également il va bénéficier de l’évolution du cours sur le marché. Le cours aujourd’hui est à 4.800 FCFA. Avec les prévisions de la LNB, on augure une croissance. Sur les marchés, on a des rendements qui vont jusqu’à 8–9% », a indiqué Roselyne Abé, Directrice générale de "EDC Investment Corporation (EIC)", Arrangeur et Chef de file des SGI mobilisées pour la cause, lors du lancement de l’opération.

Selon le Directeur général de la LNB, Gaston Zossou, la LNB SA est passée d’un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards FCFA en 2016 à 101 milliards FCFA à fin 2023 et est attendu à 120 milliards FCFA en 2024. Ce résultat est le fruit de la rigueur dans la gouvernance, des contrats d’objectif assignés, ainsi que des directions de toute nature. « Aujourd’hui, notre cœur est ravi. Etre distingué à pouvoir participer aux compétitions non plus à l’intérieur du Bénin, mais dans notre sous-région », a assuré le DG LNB, tout en exprimant sa reconnaissance au ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni dont la vision et le leadership ont permis d’avoir des résultats probants dans le secteur des jeux de hasard et de pari.

Financement du développement au Bénin

Les actions à céder dans le cadre de l’OPV serviront à poursuivre la mise en œuvre des Projets du Programme d’action du gouvernement (PAG II). « Les fonds levés vont permettre de contribuer au programme d’actions du gouvernement, donc vont aller directement aux programmes structurants qui contribueront à moderniser l’économie, à créer plus de richesse, à créer plus de prospérité aux populations », a indiqué le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Le Ministre s’est réjoui de voir se matérialiser cette toute première cotation la première société du secteur des jeux de hasard et de pari à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

