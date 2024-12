Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE a effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ce jeudi 05 décembre 2024. L’objectif de cette visite qui intervient environ 06 mois après une autre, est de s’enquérir du niveau d’avancement des travaux au sein de la zone, de l’état d’installation des usines et des infrastructures, et éventuellement, pallier aux difficultés inhérentes au développement de la zone.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, l’un des projets phares du gouvernement destiné à la transformation des matières premières, progresse. Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a fait le constat après une visite ce jeudi 05 décembre 2024.

« La Zone a progressé et les perspectives sont très bonnes, et seront encore meilleures », a rassuré BIO TCHANE.

Née de la vision éclairée du chef de l’Etat Patrice TALON, le Bénin à travers cette zone économique spéciale, gagne deux choses très importantes ; la valeur ajoutée et les emplois pour les jeunes, a fait savoir le ministre d’Etat. Et s’agissant des emplois, les statistiques en juin 2024, affichaient 12 000. Mais 6 mois après, le nombre selon le ministre d’Etat dépasse 14 000, et les projections d’ici 2025, sont estimées à plusieurs dizaines de milliers d’emplois pour le bonheur des jeunes béninois.

BIO TCHANE au cours de cette visite s’est dit très impressionné par le transfert des technologies dont bénéficient tous les jeunes Béninois employés dans la zone. Des échanges avec les responsables sur le parc textile, en 6 mois, ils auraient déjà appréhendé toute la connaissance nécessaire pour prendre en charge les usines. Fait majeur qui augure d’un meilleur avenir.

En début de visite, le ministre d’Etat a eu une séance de travail avec le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Létondji BEHETON, et le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Gilles CHEKETE. Avec ces deux responsables de la zone, il a fait le point d’installation des unités de transformation, les préparatifs pour la seconde phase, et examiné plusieurs autres sujets relatifs au développement de la GDIZ.

F. A. A.

