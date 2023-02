La GDIZ obtient la certification biologique ECOCERT pour le soja et la noix de cajou

La Société d’Investissement et de la Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.), chargée du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a anjnocé avoir obtention le 25 janvier 2023, de la certification biologique délivrée par Ecocert (leader mondial de la certification biologique) pour la production, la préparation et l’exportation du soja et de la noix de cajou. (Lire l’intégralité du communiqué)

Communiqué de presse

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) obtient la certification biologique ECOCERT pour le soja et la noix de cajou.

Glo-Djigbé, le 24 février 2023 - La Société d’Investissement et de la Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.), chargée du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a obtenu, le 25 janvier 2023, la Certification Biologique délivrée par Ecocert (leader mondial de la certification biologique) pour la production, la préparation et l’exportation du soja et de la noix de cajou, conformément au standard biologique d’Ecocert (EOS, règlement européen) et au National Organic Program (NOP, règlement biologique del’USDA).

SIPI-BENIN S.A. a été auditée et certifiée selon :

– le programme de certification reconnu comme équivalent aux dispositions du règlement CE n° 834/2007 pour l’exportation de produits biologiques versl’Union européenne ;

– le programme biologique reconnu comme équivalent aux dispositions des règlements CE n° 834/2007, 889/2008 et 1235/2008 pour l’exportation de produits biologiques vers la Grande-Bretagne.

SIPI-BENIN S.A. a obtenu cette certification en mettant en oeuvre une stratégie visant à accompagner et soutenir les producteurs agricoles béninois dans leur progression vers une production plus durable. Dans le cadre du développement des filières Soja et Anacarde, SIPI-BENIN S.A. conseille plus de cent quarante mille (140.000) agriculteurs de huit cents (800) villages du Bénin, et travaille avec ces exploitants agricoles pour passer des méthodes d’agriculture conventionnelles aux pratiques d’agriculture durable.

Cette certification témoigne de l’engagement de SIPI BENIN S.A. à développer au Bénin, une agriculture durable, et à fournir les meilleurs produits agricoles aux investisseurs, qui installent leurs usines dans la GDIZ.

" Nous sommes fiers de cette certification qui confirme que les matières premières agricoles, notamment le soja et la noix de cajou que la GDIZ met à la disposition des investisseurs, sont produits dans le respect des réglementations les plus strictes. Nos équipes sont réparties dans tout le pays dans le but de former les acteurs des chaînes de valeur de la noix de cajou et du soja pour l’amélioration de la production, de la traçabilité et de la qualité des noix de cajou brutes et du soja. SIPI-BENIN S.A. s’engage à promouvoir le secteur agricole en facilitant l’appui technique aux producteurs agricoles béninois, afin d’augmenter la productivité, de garantir la qualité des produits, de développer l’agro-industrie, et de faire de ce secteur une véritable source de création de richesses au Bénin", a déclaré M. Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-Benin S.A.

A propos de la GDIZ

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie - BENIN (SIPI-BENIN SA), est une joint-venture entre Arise Integrated Industrial Platforms (IIP) et la République du

Bénin.

La GDIZ est une Zone Industrielle dynamique de 1 640 hectares (phase 1 : 400 ha) développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses infrastructures plusieurs Zones Industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Zone Economique Spéciale du Gabon) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans d’autres pays du continent Africain.

A propos du Groupe Ecocert

Engagé depuis près de 30 ans dans le développement de l’agriculture biologique en France et dans le monde, le Groupe ECOCERT est devenu le leader mondial de la certification en agriculture biologique et en cosmétique biologique. Le Groupe est présent dans plus de 130 pays à travers un réseau international de 26 filiales.

