La GDIZ exporte 80 000 pièces de vêtements pour la marque française KIABI

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) (www.GDIZ-Benin.com) est fière d’annoncer la première exportation, à destination de l’Europe, de vêtements "Made in Benin". Cette première commande de vêtements "Made in Benin" sera livrée à la prestigieuse marque française KIABI, propriétaire d’une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente et une présence en France, en Espagne, en Italie, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). Cette commande marque le début d’une collaboration fructueuse entre SIPI-Bénin et KIABI, avec un engagement de commande de 2 millions de pièces de vêtements pour 2024 et 4 millions pour 2025.

Après deux années d’échanges et de négociations, cette première exportation de 80 000 leggings "Made in Benin" pour enfants confectionnés avec minutie au sein de la Zone, représente une étape majeure dans le développement de l’industrie textile au Bénin. Cette initiative illustre la capacité du Bénin à répondre aux exigences des marchés internationaux et à intégrer des standards de qualité élevés. KIABI rejoint ainsi les marques prestigieuses telles que The Children’s Place (TCP) et US POLO ASSN, avec lesquelles des contrats de livraison de vêtements ont déjà été signés, consolidant ainsi la position de la GDIZ comme un hub incontournable pour la production textile en Afrique.

Monsieur Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-Bénin S.A, a déclaré : « Cette première exportation de leggings pour enfants vers KIABI représente une immense fierté pour nous et constitue une preuve tangible de notre engagement à promouvoir l’industrie textile béninoise sur les marchés internationaux. C’est également le début d’une longue série d’exportations pour la marque française KIABI. D’ici la fin de cette année 2024, nous produirons 2 millions de pièces de vêtements pour KIABI, démontrant ainsi notre capacité à satisfaire les exigences internationales tout en maintenant un standard de qualité élevé. Actuellement, KIABI s’oriente vers une coopération renforcée avec l’Afrique pour la confection de ses vêtements et prévoit d’augmenter ses points de vente sur le continent. Le Bénin, grâce à son dynamisme et à la qualité de sa main d’œuvre est parfaitement positionné pour capter les nouvelles opportunitésde marchés offertes par KIABI. »

Monsieur Penagos JUAN, CEO KIABI Sourcing, a ajouté « Nous sommes heureux de collaborer avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie Bénin (SIPI-Bénin S.A) qui est en charge de l’aménagement, du développement, de la promotion et de la gestion de la GDIZ. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie de KIABI visant à rapprocher nos sites de production de nos points de vente. En Afrique, nous disposons de plusieurs magasins, et désormais, grâce à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) , nous produisons des vêtements KIABI à proximité. Notre objectif est de produire trente millions de pièces en Afrique, et ARISE se révèle être le partenaire idéal pour atteindre cet objectif, en intégrant la durabilité et en utilisant du coton 100% Made in Africa. Nous ne sommes qu’au début de cette belle aventure, et nous sommes fiers de la mener avec ARISE et la République du Bénin. »

À propos de KIABI :

KIABI est une marque de mode française renommée, spécialisée dans les vêtements et accessoires pour toute la famille. Fondée en 1978, KIABI s’est distinguée par son engagement envers la mode accessible et de qualité. Avec un réseau international de plus de 563 points de vente et une forte présence en ligne, KIABI continue de croître et d’innover, tout en s’engageant fermement en faveur d’une production éthique et responsable.

A propos de la GDIZ :

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie - BENIN (SIPI-BENIN SA), est une joint-venture entre Arise Integrated Industrial Platforms (IIP) et la République du Bénin.

La GDIZ est une Zone Industrielle dynamique de 1 640 hectares (phase 1 : 400 ha) développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses infrastructures plusieurs Zones Industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Zone Economique Spéciale du Gabon) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans d’autres pays du continent Africain.

