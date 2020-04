La France soutient le Bénin avec 2 milliards FCFA

Le Bénin reçoit un appui direct pour son plan de riposte au Covid-19 à travers un financement de 2 milliards de FCFA de l’Agence française de développement (AFD). Ce soutien de la France, va permettre au ministère de la Santé béninois de renforcer ses capacités de dépistage, de surveillance sanitaire, de prise en charge et de sensibilisation des populations face à la pandémie.

Selon le communiqué de l’Ambassade de France au Bénin en date en date de 29 avril 2020, ce financement mis en œuvre par l’Agence de coopération belge ENABEL, entre dans le cadre de l’initiative « COVID 19 - Santé en commun », lancée le 9 avril dernier.

Avec ce financement, plus de 60,000 tests naso-pharyngé (PCR) pourront être commandés d’ici le début du mois de mai, ainsi que l’équipement nécessaire à leur interprétation.

Des formations seront organisées au profit de personnels de laboratoire, notamment au profit du laboratoire de Parakou (Borgou).

La surveillance sanitaire au niveau de 64 points d’entrées du territoire sera renforcée à travers l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de thermoflashs.

En termes de prise en charge, afin de leur permettre d’accueillir et de traiter des patients contaminés par le COVID19, plusieurs centres hospitaliers seront réhabilités ou aménagés. Ces travaux seront financés par la contribution de l’AFD.

A cela s’ajoutent des séances de sensibilisation et de communication à l’échelle communautaire qui seront organisées et la mise en place des dispositifs de téléconsultation médicale au bénéfice des populations.

D’après l’Ambassade de France au Bénin, « l’AFD apporte cette réponse rapide au plan de riposte du Bénin à travers une adaptation de son projet ’’ EQUITE ‘’, qui bénéficie d’une subvention de 11 millions d’euros (7,233 milliards FCFA) dont une part sera dédiée à la lutte contre les effets du Covid 19 au Bénin.

L’AFD a également décidé de renforcer ce soutien par un financement complémentaire de 2 millions d’euros, portant ainsi sa contribution au plan de riposte sanitaire à 3 millions d’euros, soit 2 milliards de FCFA.

Selon Véronique Brumeaux, Ambassadrice de France au Bénin, « à travers cet appui, la France concrétise son engagement à se tenir aux côtés du Bénin pour faire face aux enjeux sanitaires induits par une crise inédite à l’échelle mondiale ».

« Partie-prenante de l’élan de solidarité mondiale sans précédent pour faire face à la crise sanitaire COVID19 en Afrique, l’AFD est pleinement engagée dans une réponse ciblée aux enjeux sanitaires posés par cette pandémie », a souligné le Directeur général de l’AFD. « Compte tenu de la situation d’urgence, l’agence mobilise l’ensemble de ses équipes et de ses moyens, avec pour objectif prioritaire de renforcer les systèmes de santé les plus vulnérables et de soutenir les acteurs engagés dans cette lutte qui nous concerne toutes et tous », a indiqué Rémy Rioux.

29 avril 2020 par