La Finlande restitue une œuvre royale au Bénin

Le Ministre béninois des Affaires étrangères, S.E.M. Olushegun Adjadi Bakari a rencontré ce lundi 04 novembre 2024 à Helsinki (Finlande) son homologue de la République de Finlande, S.E. Mme Elina Valtonen.

La Finlande et le Bénin ont réaffirmé leur engagement à bâtir un partenariat solide, diversifié et durable, fondé sur des valeurs communes et le respect mutuel. C’est à l’occasion des échanges, ce lundi 04 novembre 2024 au Government Banquet Hall ‘Smolna’ à Helsinki entre les ministres des Affaires étrangères de la République du Bénin, S.E.M. Olushegun Adjadi Bakari, et son homologue de la République de Finlande, S.E. Mme Elina Valtonen.

Les discussions entre les deux personnalités sont axées les sujets d’intérêt pour le Bénin et la Finlande ; sur la paix et la sécurité régionales ; la promotion du multilatéralisme et le renforcement d’un système international basé sur le respect des règles.

Selon un communiqué conjoint, S.E.M. Olushegun Adjadi Bakari a "exprimé sa gratitude au Musée national de Finlande pour l’initiative de restitution du tabouret royal Kataklé, vingt-septième pièce des trésors royaux emportés par le Général Alfred Dodds lors des campagnes de 1892. Redécouvert grâce à l’engagement de citoyens béninois, cet objet d’une grande valeur culturelle illustre l’importance de la restitution du patrimoine pour le renforcement des liens entre les peuples. Les ministres ont reconnu la portée symbolique de ce geste pour la mémoire collective et exprimé leur souhait d’étendre ce partenariat à de nouveaux domaines d’intérêt stratégique."

S.E. Mme Elina Valtonen et S.E.M. Olushegun Adjadi Bakari ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue régulier à travers des consultations bilatérales et à renforcer les échanges dans le cadre de l’ONU, du dialogue UE-UA et des interactions nordiques-africaines.

Les deux ministres ont salué la portée de cette rencontre comme une étape clé dans le renforcement de leurs relations et la poursuite de projets communs en faveur de la prospérité et de la stabilité internationales.

