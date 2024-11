La DGI présente ses services fiscaux digitalisés

Les réformes destinées à simplifier les démarches fiscales et à encourager l’investissement au Bénin ont été présentées aux contribuables, vendredi 15 novembre 2024. C’est lors du deuxième rendez-vous de l’Afterwork initié par la Cellule technique d’appui à l’amélioration du climat des affaires du Ministère de l’économie et des finances.

Depuis 2016, la Direction générale des impôts (DGI) du Bénin a opéré une série de réformes destinées à simplifier les démarches fiscales. Ces innovations ont été exposées, le 15 novembre 2024 lors des Soirées sur les réformes.

Ilyas Sina, directeur de la Cellule du climat des affaires et Représentant du Ministre de l’économie et des finances a rappelé l’importance de ces réformes pour la prospérité des entreprises et, par extension, pour la croissance économique du pays. « La prospérité des entreprises est le moteur de la croissance économique et la clé du développement de notre pays », a-t-il affirmé. La Direction générale des impôts a, ainsi, travaillé sans relâche à l’amélioration du climat des affaires, avec des mesures incitatives pour encourager l’investissement, tout en facilitant les obligations fiscales des entreprises.

Damas Hounsounon, directeur de la cellule de suivi des réformes, dans sa présentation a fait savoir que la DGI a amorcé une série de réformes visant à transformer l’administration fiscale béninoise en une structure moderne, digitale et efficace. Il a souligné que ces réformes ont permis de digitaliser l’ensemble des procédures fiscales : de la déclaration et du paiement des impôts à la demande de documents fiscaux. Pour les entreprises et les contribuables, cela signifie qu’il n’est désormais plus nécessaire de se rendre dans un bureau des impôts. Tout peut être effectué en ligne, et ce, de manière simple et rapide, même à partir d’un téléphone portable.

Le modèle numérique de la DGI a non seulement amélioré la commodité pour les contribuables, mais a également renforcé la transparence et la lutte contre la corruption. « Il n’y a plus de paperasse, ni de longues attentes dans les bureaux. Tout se fait en ligne et en temps réel », a précisé Hounsounon. Les entreprises peuvent ainsi gagner en efficacité, tout en étant assurées d’un meilleur suivi de leurs obligations fiscales.

Les réformes ont également permis de simplifier le système fiscal pour les petites entreprises. Autrefois, une petite entreprise avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de francs CFA était soumise à plusieurs types d’impôts. Aujourd’hui, ces impôts ont été regroupés en une seule déclaration, facilitant la gestion fiscale pour les entrepreneurs. De plus, la procédure de déclaration d’existence d’une nouvelle entreprise a été supprimée, permettant à ces dernières de démarrer leurs activités immédiatement après leur création.

Les efforts déployés par la DGI, sous l’impulsion du gouvernement, s’inscrivent dans un cadre stratégique plus large visant à rendre l’administration fiscale non seulement plus moderne, mais aussi plus proche des besoins des usagers. La mise en place de ces réformes a été saluée comme un exemple de bonne gouvernance, apprécié tant au niveau national qu’international. "Les autres pays, notamment en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, suivent de près nos progrès", a indiqué Damas Hounsounon.

Au terme de la présentation, l’équipe de la DGI appuyée par le Directeur général Nicolas Yenoussi a répondu aux préoccupations des participants. Un appel a été lancé à poursuivre la diffusion de ces informations, afin que tous les acteurs économiques, qu’ils soient entrepreneurs ou simples citoyens, soient pleinement informés des changements effectués et puissent bénéficier des avancées réalisées.

Le Dg Yenoussi a saisi l’occasion pour présenter les perspectives pour 2025 notamment la mise en oeuvre de politiques visant l’élargissement de l’assiette fiscale.

La rencontre a connu la participation des présidents du CIPB, de la CONEB, de l’APBEF-Bénin et des représentants de la CCI Bénin, etc.

M. M.

17 novembre 2024