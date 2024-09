La CDC Bénin enregistre des progrès significatifs sous la direction de Maryse LOKOSSOU

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) dirigée depuis juillet 2023 par Maryse LOKOSSOU a enregistré des progrès significatifs. Les principales réalisations, défis et perspectives de l’institution financière ont été présentés, vendredi 20 septembre 2024, au cours d’une séance d’échanges avec les professionnels des médias.

Être une institution financière de renom, tiers de confiance et investisseur durable, au service du développement économique et social. Telle est la vision de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), créée par la loi N°2018-38 du 17 octobre 2018. « D’une part, nous gérons les fonds de l’épargne publique avec la plus grande rigueur et transparence et d’autre part, nous contribuons au financement de projets d’envergure », a déclaré Maryse LOKOSSOU, directrice générale de la CDC Bénin.

A travers nos projets, informe-t-elle, nous visons non seulement à soutenir la croissance économique, mais aussi à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La CDC Bénin est engagée dans une dynamique de transparence, de modernisation et de déploiement de ses investissements aux côtés de l’État, des collectivités territoriales, mais également du secteur privé.

De nombreuses réalisations

La CDC Bénin mène depuis quatre années des actions stratégiques pour soutenir la croissance économique du Bénin. Au cours de ces derniers mois, la CDC Bénin a accompagné plusieurs projets. « Durant cette année, nous avons pu faire approuver près de 200 milliards de FCFA pour 13 projets de financement aussi bien public que privé dans des secteurs variés », a affirmé la directrice générale de la CDC Bénin. L’établissement public a financé des projets ayant des impacts significatifs sur le développement et créant des emplois directs et indirects au sein des communautés.

La CDC Bénin a renforcé les partenariats avec les institutions de développement notamment la Banque Ouest Africaine de Développement. « La BOAD nous a accompagnés sur des projets notamment sur le projet de financement de la construction du centre des affaires maritimes (CAM). Nous avons également pu mobiliser auprès de cette banque, un financement pour le projet Bénin Cashew qui va être signé le 27 prochain. Nous discutons aussi avec la BIDC pour mobiliser des financements », a déclaré Maryse LOKOSSOU.

La CDC Bénin a su aussi développer la coopération bilatérale avec les autres caisses de dépôt. « Nous sommes un membre très actif du forum des CDC qui regroupe diverses Caisses de dépôts », a souligné la directrice générale. La coopération a aussi été renforcée avec des institutions telles que l’Agence française de développement (AFD) et Expertise France. La BAD a sélectionné la CDC Bénin pour bénéficier de l’Initiative pour les Banques vertes africaines.

Sous la direction de Maryse LOKOSSOU, l’établissement public a financé les PME (à travers le rôle d’agent fiduciaire mais également de façon indirecte en mettant à la disposition des banques des ressources) ; redynamisé la mobilisation des ressources et renforcé l’institution avec à la clé l’opérationnalisation du comité d’orientation stratégique. L’institution financière œuvre aussi pour se doter d’un système d’information.

La revue du Plan Stratégique 2021-2025 effectuée par la directrice générale dès sa prise de fonction a permis l’élaboration de la feuille de route ‘’Weziza’’, alignée avec les priorités nationales. A en croire Maryse LOKOSSOU, toutes les actions ont été réalisées grâce au soutien du Chef de l’Etat.

Des défis à relever

La mobilisation des ressources demeure le défi majeur de la CDC Bénin selon Maryse LOKOSSOU. « Nous sommes en train de réfléchir à mettre en place de nouveaux produits », informe-t-elle. Il s’agira de proposer de nouveaux produits d’épargne publique en partenariat avec les acteurs du système financier afin de sécuriser l’épargne collective y compris celle de la diaspora.

Au nombre des défis de la CDC Bénin, il y a également le renforcement du capital humain ; l’élaboration du nouveau plan stratégique et du plan d’affaires (2026-2030), le renforcement des engagements en matière de durabilité, l’intensification des investissements en faveur du développement des collectivités territoriales etc.

A travers sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), la CDC Bénin appuie plusieurs initiatives sociales notamment des dons de matériels pédagogiques adaptés aux apprenants en situation de handicap et d’équipements médicaux ; des campagnes de sensibilisation sur les cancers du sein, du col de l’utérus, de la prostate etc. L’établissement public envisage de renforcer sa stratégie RSE, ses partenariats avec les écoles, ses activités du réseau féminin, ses actions sociales ainsi que sa contribution à la réduction de l’empreinte écologique.

