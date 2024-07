La CCI Bénin prépare les entreprises à profiter des opportunités de la ZLECAf

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) organise en collaboration avec ITC (International Trade Centre) et le soutien de IFTC (International Islamic Trade Finance Corporation) et Afreximbank, un atelier sur le thème « Comment exporter avec la ZLECAf ? ». Les travaux se sont ouverts ce lundi 22 juillet 2024, à l’hôtel du Lac, Cotonou.

Préparer les entreprises béninoises à profiter des opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). C’est l’objectif de l’atelier coorganisé par la CCI Bénin, et ITC, avec le soutien de IFTC et Afreximbank. La première phase de l’atelier consiste à former durant deux jours des formateurs. Selon Razack Yessoufou, responsable du département des services délégués des opérations dans les régions économiques du pays, à la CCI Bénin, les formateurs proviennent de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), des Douanes Béninoises, du ministère de l’Industrie du Commerce etc. Ils seront chargés au cours de la seconde phase de l’atelier qui démarre mercredi, de former les chefs d’entreprises sur le thème « Comment exporter avec la ZLECAf ». « Nous allons nous approprier des textes de la ZLECAf et de ses opportunités pour les entreprises afin de pouvoir les préparer (chefs d’entreprises, ndlr) pour aller sur le marché africain », a expliqué Razack Yessoufou.

Dans son intervention, Ilyas Choubaili, consultant auprès de ITC et expert dans le commerce international durable, a relevé la nécessité pour les opérateurs économiques de se préparer à l’export. « L’export ce n’est pas une chose simple pour une entreprise. Il faut se préparer et être prêt à exporter, optimiser le commerce international transfrontalier, la logistique, pénétrer le marché et faire des études de risque. Il faut aussi savoir comment financer son exportation intra-Afrique », a affirmé Ilyas Choubaili. Selon ses explications, le processus d’exportation se résume en quatre étapes à savoir : la préparation, la conformité des produits et du marché vers lequel l’entreprise veut exporter, la logistique et le financement de l’exportation.

4 sessions enrichissantes

L’atelier comprend quatre sessions avec des modules. La première session permet d’aborder le commerce intra-africain et les opportunités présentées par la ZLECAf. La deuxième session ‘’Êtes-vous prêt à exporter ? ‘’, sera l’occasion pour les participants de mieux comprendre les implications d’une préparation à l’exportation. Les normes pour le commerce intra-africain feront objet de débat lors de la troisième session. La quatrième session est axée sur la sélection des marchés d’exportation avec les potentiels les plus élevés. « C’est un atelier interactif, de partage et d’échange », a précisé Ilyas Choubaili.

Plusieurs autres consultants interviendront au cours de la formation avec les opérateurs économiques. « Nous aurons un intervenant de l’ITC qui va présenter le nouvel outil d’étude du marché de l’ITC, l’Observatoire africain du commerce. Nous aurons également un intervenant des Douanes Béninoises qui va parler des formalités douanières », a ajouté l’expert dans le commerce international durable.

À l’issue de l’atelier, les chefs d’entreprises seront capables d’identifier les opportunités de marché en Afrique pour leur produit en tenant compte de la ZLECAf. Ils pourront aussi identifier les aspects les plus importants de la préparation à l’exportation pour se préparer à tirer parti de ces opportunités. Les Chefs d’entreprises seront aussi à même d’évaluer l’importance et les défis de respecter les différentes normes pour le commerce intra-africain et de prendre une décision de sélection de marché, basée sur une étude de marché secondaire.

Akpédjé Ayosso

À propos de la ZLECAf

La ZLECAf est une zone de libre-échange qui couvre presque toute l’Afrique. C’est la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants (54 des 55 États membres de l’Union Africaine ont signé le texte consolidé de l’accord établissant la ZLECAf). Elle a été fondée en 2018, bien que le commerce dans le cadre de la ZLECAf n’ait commencé qu’en janvier 2021. Les objectifs de la ZLECAf sont entre autres, de créer un marché unique des biens et des services, et de réaliser la libre-circulation des personnes et des investissements à l’intérieur de la zone.

