La CCI Bénin forme sur le packaging les entreprises bénéficiant de son programme

Une trentaine d’entreprises ayant obtenu l’Autorisation de mise sur le marché de leurs produits grâce à l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) ont bénéficié d’une formation sur le packaging, mercredi 16 octobre 2024, au siège de l’institution consulaire à Cotonou.

Aider les chefs d’entreprise à vendre leurs produits après l’autorisation de commercialisation. Tel est le but de la formation sur le packaging organisée au profit d’une trentaine de chefs d’entreprise. La CCI Bénin attire l’attention des entreprises sur le packaging parce que c’est d’abord cela qui attire le client.

« Il est démontré que 70% des achats se font sur place et sont déterminés par le packaging », selon le Secrétaire général de la Chambre qui a entretenu les chefs d’entreprise lors de l’atelier, mercredi 16 octobre 2024.

Les chefs d’entreprise doivent se préoccuper, en plus de la qualité optimale de leurs produits, du contenant. Ils sont spécialisés dans la fabrication mais dans l’emballage du produit. Ils doivent « s’adresser à des spécialistes de la question pour les aider à concevoir le packaging idoine pour leurs produits », a expliqué Raymond ADJAKPA ABILE, le SG de la CCI Bénin.

Les informations essentielles sur le packaging, sur la confection de l’emballage en fonction du marché et de la gamme des produits ont été présentées aux entrepreneurs.

Ces « informations étaient très nécessaires à savoir pour nous », a indiqué Abiba Omar MOUSSA, une cheffe d’entreprise.

« Nous avons eu les outils et informations nécessaires qu’il faut prendre en compte. Pour la plupart d’entre nous, nous pensons que c’est nous-mêmes qui devons designer le packaging en fonction de notre vouloir. Mais au cours de la formation, on a compris que c’est le consommateur c’est-à-dire notre niche, c’est lui qui détermine le packaging qu’il faut et nous devons travailler pour réellement adapter cela », a ajouté le chef d’entreprise Ricardo AGUEGUE.

En plus de l’accompagnement à la commercialisation, la CCI Bénin entend actionner deux autres leviers pour la pérennisation du business des entreprises : un diagnostic de positionnement sur le marché et des formations sur le marketing et les stratégies de vente.

M. M.

19 octobre 2024 par ,