La CCI Bénin bénéficie de l’appui de la coopération allemande

Dans le cadre de la mise en place de l’Institut international pour le renforcement de l’accompagnement entrepreneurial, la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a reçu mardi 14 novembre 2023, un important lot de matériels de bureau de la GIZ. Cet appui de la coopération allemande s’inscrit dans le cadre du Projet « Centres d’Innovations Vertes pour le secteur Agro-Alimentaire » (ProCIVA), pour lequel un accord de coopération est signé.

Améliorer les revenus des petits exploitants agricoles, l’emploi et l’approvisionnement régional en produits alimentaires à travers la mise en œuvre des innovations dans le secteur agricole et agro-alimentaire dans les communes cibles, c’est l’objectif visé à travers le ProCIVA. La coopération allemande, partenaire de choix de la CCI Bénin dans la mise en œuvre de ce projet, a offert mardi 14 novembre, du matériel de bureau, composé entre autres, de vidéoprojecteurs, des fauteuils, des tableaux, un poste téléviseur écran plasma, des haut-parleurs, des matériels de connexion internet, etc.

Cette remise selon la chargée du projet ProCIVA, Stéfanie Zirping, n’est qu’une première étape. Plusieurs autres équipements seront remis à la CCI Bénin afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle d’incubateur de création et d’innovation entrepreneuriale, a-t-elle annoncé formulant le vœu que l’institution soit un véritable pôle d’excellence à la promotion des entreprises et d’emplois.

Grâce à la coopération allemande, les entrepreneurs ont pu bénéficier du soutien pour la mise sur le marché de leurs produits, a témoigné à l’occasion, le secrétaire général de la CCI Bénin. La GIZ a également aidé les entrepreneurs à lever des fonds pour lancer leurs activités, a ajouté Raymond A. Abile. Le geste de la GIZ à l’en croire, est « une invite à maintenir le cap et à faire grandir l’institut ».

L’Institut international pour le renforcement de l’accompagnement entrepreneurial a pour mission, de préparer les futurs entrepreneurs du Bénin pour la création de l’emploi.

16 novembre 2023 par