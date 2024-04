La Belgique soutient l’initiative d’autonomie du Sahara comme << une bonne base >> pour une solution

Le Maroc et la Belgique dans une nouvelle ère de coopération. Les deux pays frères et amis ont signé, lundi 15 avril 2024, à Rabat, deux mémorandums d’entente et une feuille de route de coopération, lors de la tenue de la Haute Commission Mixte de partenariat. Au cours de cette réunion au sommet, la Belgique a réaffirmé sa position qui soutient l’initiative d’autonomie du Sahara marocain comme << une bonne base >> pour une solution acceptée par les parties.

Le Maroc et la Belgique ont procédé, lundi à Rabat, à la signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération, lors de la 3ème réunion de la Haute Commission Mixte de partenariat entre les deux pays. La réunion a été coprésidée par le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo.

Au cours de la rencontre tenue à Rabat, la délégation belge a réaffirmé sa position considérant l’initiative d’autonomie du Sahara comme << une bonne base >> pour une solution acceptée par les parties.

Le Premier ministre belge a réitéré " le soutien de longue date de la Belgique au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par les parties."

Les deux parties sont convenues de "l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirment leur soutien à la résolution 2703 (2023) du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche de solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis."

La Belgique n’a pas manqué de saluer les réformes menées sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI pour une société et une économie marocaine plus dynamique. Elle a aussi salué l’initiative Atlantique lancée Souverain marocain et qui a été appréciée par tous les dirigeants des pays riverains.

Les deux parties ont réaffirmé l’attachement du Maroc et de la Belgique à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye.

Elles ont aussi marqué leur intérêt commun à poursuivre et à renforcer l’étroite coopération bilatérale pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale et internationale.

Les deux Chefs de gouvernement n"ont pas manqué de saluer les progrès accomplis par leurs pays dans le cadre de la coopération migratoire.

Dans la Déclaration conjointe adoptée lors de cette réunion, les deux Chefs de gouvernement ont salué la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les ministères de la justice des deux pays et se sont félicités de la perspective de l’adoption imminente, au niveau administratif, d’un plan d’action pour la période 2024-2026.

Les deux Chefs de gouvernement se sont, aussi, félicités des avancées enregistrées dans le cadre de la coopération judicaire, à travers l’échange permanent d’expertises, des visites officielles et de commissions mixtes. Ils ont aussi salué les conclusions de la dernière Commission Mixte en matière civile et pénale, tenue en décembre 2023, notamment la mise en œuvre concrète de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, et son Protocole additionnel.

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo, ont salué par ailleurs la perspective de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre le Parquet fédéral belge et la Présidence du Ministère Public marocain.

De même, les deux personnalités ont salué la coopération policière et affirmé leur volonté de la développer davantage, y inclus à travers la mise en place d’une structure de coopération régulière. Ils se sont félicités de la mise en œuvre de la Convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, entrée en vigueur en 2022 et du plan d’action 2022-2024 dans le domaine de la coopération policière.

Les deux parties se sont également félicitées de la signature d’un mémorandum d’entente portant sur les énergies vertes, tout en réaffirmant leur volonté de renforcer davantage la coopération dans le domaine de la transition énergétique.

La réunion a été marquée aussi par l’adoption de la feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration Conjointe de 2022.

Les deux parties se sont félicitées du dialogue politique régulier, comme en témoigne la visite au Maroc de la ministre des Affaires Etrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Mme Hadja Lahbib, le 20 octobre 2022, à l’issue de laquelle cette Déclaration Conjointe a été adoptée entre les deux pays.

