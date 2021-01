La BRVM présente son bilan 2020 et ses perspectives

Dr Edoh Kossi Amenounvé a présenté ce mercredi 20 janvier 2021 par visioconférence, le bilan des activités 2020 et les perspectives 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).

L’année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 a mis à rude épreuve les capacités des bourses à jouer leur rôle. Selon le directeur général de la BRVM et du DC/BR, les indices boursiers se sont inscrits fortement à la baisse sur tous les continents de janvier jusqu’au mois de mars. Les performances des bourses mondiales sont enregistrées à partir du mois d’avril. En décembre 2020, c’est la bourse du Nigéria qui a affiché la meilleure performance mondiale grâce aux investisseurs locaux (50,03 %).

Le bilan des activités réalisées en 2020 par la BRVM est globalement satisfaisant. « Nous avons eu un marché obligataire très dynamique avec 28 emprunts obligataires admis à la Cote BRVM en 2020 contre 17 en 2019 », a signalé Dr Amenounvé. La plus importante émission obligataire privée historique réalisée est celle du groupe Sonatel (6,50% 2020-2027).

S’agissant du marché des actions, il a connu une baisse au cours de l’année 2020 mais a été moins volatil que la plupart des autres bourses du continent. L’indice BRVM composite avait reculé de 15% entre le mois de janvier et de mai.

Au niveau sectoriel, poursuit le Dg de la BRVM, les secteurs les plus touchés par la crise sont ceux du public et de la distribution respectivement 17% et 10%. « Malgré le recul des indices boursiers enregistrés au cours de l’année 2020, les volumes et valeurs de la BRVM ont été en progression », souligne Dr Amenounvé.

La valeur des transactions de la BRVM en 2020 a atteint un niveau de 246 milliards contre 136 milliards FCFA en 2019 soit une progression de 80%. « Cela veut dire que les investisseurs ont été actifs sur notre marché en dépit de la crise », a-t-il indiqué.

Quant à la capitalisation boursière, elle a fortement progressé notamment au niveau du marché obligataire.

En résumé, la BRVM c’est : 46 sociétés cotées ; 80 lignes obligataires ; 3 Sukuks cotés ; 328 096 titres échangés en moyenne journalière ; 980, 24 millions de FCFA transigés en moyenne journalière ; 10,03 PER moyen du marché ; 3,60% liquidité du marché.

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) a enregistré un bon niveau d’activité en 2020. « Notre marché n’a connu aucun défaut de paiement. Tous les émetteurs ont honoré à temps leurs engagements », informe le Dg de la BRVM.

La conservation au niveau du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) au 31 décembre 2020 atteint le niveau de 10.961.425 milliards de FCFA soit une hausse de 15% par rapport à 2019. A l’en croire, le marché boursier de la BRVM a démontré au cours de l’année sa capacité à soutenir les Etats par les émissions d’emprunts obligataires et les secteurs privés aussi par les émissions.

Les actions stratégiques de la BRVM

En dehors des activités des marchés, la BRVM a poursuivi ses actions stratégiques notamment les sessions de formation du programme Elite BRVM Lounge par visioconférence. Sans oublier le lancement du service de la Bourse en ligne le 16 septembre 2020 ; le lancement de la nouvelle plateforme de surveillance du marché en février 2020 ; la signature d’un mémorandum d’entente avec la chambre de commerce américaine en Côte d’Ivoire en novembre 2020, l’élection de Dr Amenounvé en tant que directeur général à la présidence de l’Association des Bourses de Valeurs Africaines le 24 novembre 2020.

Vision prospective 2021-2030

La BRVM va procéder au lancement des « Green Bonds » en intégrant les enjeux de durabilité et de changement climatique. Le Dg de la BRVM annonce également le lancement des « Social Bonds » axées sur l’inclusion sociale et la Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Les autres projets sont : l’intégration des nouvelles technologies dans tous les aspects des métiers de la Bourse (intelligence artificielle, Blockchain, Big data etc.) ; l’éducation financière et boursière à travers l’utilisation de la technologie pour offrir des moyens de open learning et la digitalisation des opérations BRVM et DC/BR.

