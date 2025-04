La BOAD lance un appel à projets du secteur privé de l’UEMOA

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) invite les acteurs privés de l’UEMOA à soumettre leurs projets.

Appel à projets du secteur privé Ouest Africain pour une transition inclusive et durable

Dans le cadre du BOAD Development Days, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) lance un appel à projets axé sur les secteurs stratégiques de l’agriculture et de l’énergie.

L’objectif est de valoriser des projets à fort impact dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie, capables d’accélérer le développement durable dans la région UEMOA et de soutenir la transition vers des modèles économiques résilients et inclusifs.

Confrontée aux défis croissants du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l’accès à une énergie propre et abordable dans la région de l’UEMOA, la BOAD cherche à identifier, soutenir et accompagner des initiatives innovantes à fort impact.

Cet appel a pour objectif de sélectionner des projets transformants qui pourront bénéficier d’un financement, d’un accompagnement technique et de partenariats stratégiques, afin de favoriser leur mise en œuvre rapide et leur rentabilité.

L’appel à projets vise également à mettre en avant des solutions concrètes et novatrices.

Il cherche à stimuler l’investissement privé, à encourager l’émergence de modèles économiques durables et inclusifs, et à faciliter l’accès aux financements ainsi qu’à un soutien stratégique.

En valorisant des projets à fort impact dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie, cette initiative contribue à une transition climatique juste et ambitieuse au sein de la région UEMOA.

Les projets soumis devront répondre à plusieurs critères essentiels pour être considérés.

Ils devront d’abord s’inscrire dans l’un des secteurs prioritaires, à savoir l’agriculture durable et résiliente ou l’énergie propre et renouvelable, tout en proposant un modèle économique viable, capable de générer des revenus et d’assurer un impact durable sur l’environnement et la société.

Ces projets devront également intégrer une approche innovante, avec des solutions adaptées aux spécificités du contexte de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et démontrer un impact tangible, que ce soit à travers la création d’emplois, la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la sécurité alimentaire ou l’élargissement de l’accès à l’énergie.

Lien pour en savoir plus et postuler : https://www.boad.org/fr/nos-publications/actualites/appel-a-projets-boad-development-days-2025/

