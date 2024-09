La BOAD approuve 6 nouvelles opérations

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni vendredi 20 septembre2024, en visio-conférence pour sa 143ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la 142ème réunion, tenue le 26 juin 2024, à Lomé au Togo sous format hybride, le Conseil a arrêté les comptes intermédiaires de la Banque au 30 juin 2024 et porté un avis favorable sur l’état de recouvrement des créances sur prêts de l’institution au 31 août 2024.

Par ailleurs, les administrateurs ont approuvé six (06) nouvelles opérations pour un montant global de 105,638 milliards FCFA, portant à 8 854,3 milliards FCFA le total des financements à dat e (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, ci-après :

Ligne à court terme pour le refinancement partiel des Sociétés Coopératives Simplifiées Producteurs de Coton (SCOOPS-PC) de la zone SOFITEX au titre de la campagne cotonnière 2024-2025 au Burkina Faso. Le projet vise à renforcer les ressources financières à court terme de Ecobank Burkina, pour lui permettre de soutenir les besoins de financement des SCOOPS-PC de la zone SOFITEX, au titre de la campagne 2024-2025.

Montant de l’opération : 10 milliards FCFA

Impacts : le projet facilitera l’accès au financement d’environ 1 100 SCOOPS-PC pour l’acquisition d’intrants nécessaires à la culture du coton, soit environ 23 000 chefs d’exploitation dont 400 femmes.

Prêt court terme en faveur de la société Ivory Cocoa Product (ICP) SA pour la Campagne cacao 2024-2025 en Côte d’Ivoire. Le concours de la BOAD permettra de financer l’acquisition d’environ 7500 tonnes de fèves de cacao.

Montant de l’opération : 15 milliards FCFA

Impacts : ce projet est classé « porteur de développement durable ». Aussi, le concours de la Banque contribue au moyen de subsistance de plus de 6 millions de personnes, à la consolidation de 5 000 emplois indirects et induits, et à la préservation de près de 170 emplois permanents de ICP.

Renforcement de la section carrefour Fresco-Sassandra-San Pédro-Grand Béréby de la route côtière en République de Côte d’Ivoire. Les travaux contribueront au développement économique des régions desservies en facilitant l’accès à ces importantes zones de production agricole, touristique et minière, améliorant ainsi les échanges entre les régions de San Pedro, du Gboklè et le District d’Abidjan.

Montant de l’opération : 28,638 milliards FCFA

Impacts : le projet permettra la création de 2 650 emplois directs et indirects. Les impacts environnementaux seront maitrisés par un reboisement compensatoire pour renforcer la fonction de « puits de carbone » du projet, par indemnisation juste des personnes affectées par le projet et par la mise en œuvre et le suivi des mesures environnementales et sociales.

Extension de la centrale de Komsilga phase 4 par la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) au Burkina Faso. L’objectif visé est le renforcement des capacités de production du réseau national interconnecté (RNI) par l’installation et la mise en service d’une capacité additionnelle de 50 MW.

Montant de l’opération : 30 milliards FCFA

Impacts : 350 GWh d’énergie électrique produite par an, un accès renforcé à l’électricité pour 217 000 habitants, la création de 250 emplois. La maitrise des impacts environnementaux sera soutenue par la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale et sociale.

Electrification rurale de cent-soixante-douze (172) localités par extension du réseau électrique de distribution moyenne et basse tension en République Togolaise. L’objectif visé est de contribuer à l’accès universel à l’électricité des populations du pays par l’électrification des localités rurales concernées, afin de lutter contre la pauvreté et freiner l’exode rural.

Montant de l’opération : 6 milliards FCFA

Impacts : avec des impacts modérés sur l’environnement, ce projet contribuera à l’amélioration de l’accès à l’électricité pour 35 890 habitants de plus par la distribution de 9,3 GWH d’électricité en première année, et la création de 625 emplois.

Construction d’un réseau structurant de distribution publique d’eau potable dans les communes d’Abobo et de Yopougon du district autonome d’Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. La mise en œuvre du projet permettra d’accroitre de façon durable, la desserte en eau des zones déficitaires situées dans les communes d’Abobo et de Yopougon, à partir de la ressource d’eau potable de la Mé.

Montant de l’opération : 16 milliards FCFA

Impacts : la réduction de 50% des maladies d’origine hydrique, l’augmentation de 100 000 m3 par jour du volume d’eau potable mobilisé et distribué, plus d’1,2 million de personnes additionnelles ayant accès à une source d’eau améliorée, plus de 250 emplois générés au cours de la mise en œuvre et plus de 850 emplois indirects et induits.

Enfin, le Conseil a pris note des dossiers suivants, inscrit pour information :

Compte-rendu de la 47ème réunion du Comité d’audit

Affectation de la dotation annuelle ordinaire versée à la BOAD par les Etats, au titre des exercices 2022 et 2023

Situation de l’utilisation des ressources mobilisées par la BOAD au 31 juillet 2024

Compte-rendu d’exécution d’une police d’assurance-crédit couvrant un portefeuille de créances non souveraines de la BOAD (Projet INDOUKAT)

Compte-rendu de la réunion ordinaire du Conseil des Ministres de l’UMOA tenue le 11 juillet 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso

En clôturant les travaux, le Président du Conseil d’Administration, M. Serge EKUE, a souhaité adresser un message de pleine et entière solidarité aux autorités et aux populations du Mali après les récentes attaques de Bamako

Le Président a conclu en remerciant l’ensemble des équipes techniques pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue de cette session dans les meilleures conditions.

21 septembre 2024 par ,