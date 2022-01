La BADEA octroie 60 milliards FCFA au secteur agricole

60 milliards de FCFA, c’est le nouveau financement de la BADEA au profit du secteur agricole. Ce soutien financier est obtenu à l’issue des négociations menées par Dr Zul-Kifl Salami, Chargé de mission du Président de la République et le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, en marge du 2e forum Arabo-Africain pour le Commerce et le Développement.

Dans le cadre de sa stratégie 2030, la Banque arabe pour le Développement économique en Afrique (Badea) apporte un soutien d’environ 60 milliards de FCFA au Bénin. Ce montant est destiné à la mise en œuvre du Programme d’Actions du gouvernement(PAG 2) précisément le Projet d’Aménagements Hydro-agricoles et d’équipements de 12 000 ha de terres réparties sur les vallées de l’Ouémé, du Niger et de Mono.

Le projet s’inscrit dans la vision de développement du Bénin et particulièrement du sous-secteur de l’irrigation et du secteur agricole tels que définis successivement dans le Programme d’actions du gouvernement (Pag 2016-2021) puis celui de 2021-2026. Il s’agit de : « Faire du secteur agricole béninois, un secteur dynamique à l’horizon 2025, compétitif, attractif, résilient aux changements climatiques et créateur de richesse répondant de façon équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise et du développement économique et social de toutes les couches de la population du pays ».

C’est en marge du 2ème Forum Arabo-Africain pour le Commerce et le Développement tenu au Caire du 3 au 4 novembre dernier que le Chargé de mission du Président de la République, Zul-Kifl Salami, a poursuivi les négociations pour ce soutien substantiel de la BADEA au PAG 2. Il a exposé les conclusions des travaux du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026, les grandes avancées du Bénin notamment dans le secteur agricole.

Grâce au leadership du président Patrice Talon et les réformes menées, le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique de l’Ouest et deuxième producteur de vivriers de l’espace UEMOA.

Le second mandat de Patrice Talon est placé sous le signe du social. Selon Dr Zul-Kifl Salami, « en finançant ce secteur stratégique à fort impact social que constitue l’agriculture, la BADEA donne le ton d’une nouvelle dynamique de la coopération entre le Bénin et le Groupe de Coordination des Fonds et Banques Arabes ». Il a insisté sur la célérité dans l’exécution des projets et le respect des normes de gouvernance afin de matérialiser de manière substantielle le nouvel apport des Fonds Arabes.

A en croire Dr Zul-Kifl Salami, « les Coordonnateurs des différents projets, les directeurs généraux des différentes Agences auront un rôle central à jouer ».

Le Bénin peut compter sur le soutien de la BADEA tout au long des cinq ans du PAG2. « Le présent financement, s’il est utilisé de manière adéquate dans le respect des délais et des normes de gouvernance, sera vite suivi d’autres financements significatifs de cette institution », a ajouté le chargé de mission du chef de l’Etat Patrice Talon.

