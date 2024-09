La BAD célèbre ses 60 ans

Le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a conduit mardi les célébrations du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement.

« C’est une étape historique et un motif de célébration, mais c’est aussi l’occasion de constater que la Banque africaine de développement a financé des infrastructures essentielles et contribué à améliorer les conditions de vie de millions d’Africains. La Banque est une source de fierté et d’espoir pour l’Afrique », a déclaré M. Ouattara.

Le président Ouattara s’exprimait à l’occasion de la deuxième journée des festivités, qui constituait la journée officielle du jubilé de diamant de la Banque et qui s’est déroulée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, qui abrite le siège de l’institution.

M. Ouattara a toutefois ajouté qu’il restait encore du travail à faire. « Notre Banque est un soutien indéfectible en temps de crise. L’Afrique continue d’être en proie à des inondations et à des guerres, et la faim sévit. La Banque doit donc faire encore plus et encourager les États à investir davantage dans les domaines du climat et de l’agriculture et à œuvrer en faveur de la paix et de la démocratie pour mettre un terme à ces guerres », a-t-il déclaré.

Le président de la Banque africaine de développement et président des Conseils d’administration du Groupe de la Banque, Akinwumi Adesina, a décrit les célébrations du 60e anniversaire de l’institution à Abidjan comme un « jour de joie », tout en rendant hommage au chef d’État du pays hôte, M. Ouattara, qu’il a qualifié de « pilier offrant un soutien extraordinaire ».

M. Adesina a loué les réalisations de la Banque depuis sa création en 1964 à Abidjan. Il a salué le fait que la Banque a soutenu plus de 6 575 projets sur le continent et qu’au cours des dix dernières années seulement, elle a investi 77 milliards de dollars dans 3 000 projets, devenant ainsi le partenaire de développement le plus fiable de l’Afrique.

M. Adesina a remercié le président Ouattara d’avoir accueilli le siège de la Banque à Abidjan et pour son ferme soutien. Il a décrit comment, en 2019, le président de la Côte d’Ivoire a aidé la Banque à obtenir une augmentation générale de capital de 115 milliards de dollars — la plus importante de l’histoire de l’institution. Le capital total de la Banque a été porté à 318 milliards de dollars en mai dernier, témoignant une nouvelle fois du soutien des actionnaires.

« Cela nous donne la puissance de feu nécessaire pour faire davantage pour l’Afrique », a déclaré M. Adesina. « Nous sommes aujourd’hui une banque plus grande, plus audacieuse et en meilleure posture pour répondre aux besoins et défis futurs de l’Afrique, pour accélérer le développement du continent », a-t-il affirmé.

« À la suite de mon élection à la présidence en 2015, j’ai plaidé, au cours de mon premier mandat, en faveur d’une banque plus forte, dotée des ressources financières nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre à grande échelle de nos High 5 : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », a précisé Akinwumi Adesina.

« Au cours des neuf dernières années, nous avons consacré plus de 55 milliards de dollars au soutien des infrastructures, de l’énergie aux routes, corridors, ports maritimes, aéroports, chemins de fer, infrastructures numériques, eau et assainissement. Aujourd’hui, la Banque est le plus grand bailleur de fonds multilatéral pour les infrastructures en Afrique », a-t-il détaillé.

Au cours des huit dernières années, les actions menées par la Banque ont eu un impact sur la vie de plus de 400 millions de personnes à travers l’Afrique, a souligné M. Adesina. Il a expliqué aussi comment 52 % des Africains avaient désormais accès à l’électricité - contre 25 % en 2016 - et de quelle manière l’initiative « Desert to Power », dotée de 20 milliards de dollars dans le Sahel, contribuerait à fournir 10 000 mégawatts d’électricité à 250 millions de personnes vivant dans les onze pays sahéliens concernés.

M. Adesina a également salué la mobilisation par la Banque de 72 milliards de dollars pour aider à libérer le potentiel agricole de l’Afrique lors du Sommet « Nourrir l’Afrique » qui s’est tenu en janvier 2023 à Dakar, au Sénégal, et son action pour soutenir les efforts du continent face au changement climatique, en mobilisant 25 milliards de dollars à travers son Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique ainsi que 14 milliards de dollars par le biais de son Guichet d’action climatique.

M. Adesina a conclu son intervention par un appel à la mobilisation : « cette célébration est un appel à l’action pour construire l’Afrique que nous voulons voir. Puisse la Banque africaine de développement continuer à atteindre les objectifs de développement pour l’Afrique. »

