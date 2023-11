La 1ère unité intégrée de textile bientôt opérationnelle à la GDIZ

La première unité intégrée de textile démarre très bientôt ses activités au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’unité en phase d’opérationnalisation a été présentée aux professionnels des médias au terme d’une conférence de presse dans l’après-midi du vendredi 24 novembre 2023, animée par Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), et Laurent GANGBES, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx).

La transformation structurelle de l’économie béninoise, telle que souhaitée par le chef de l’Etat Patrice TALON à travers son programme d’action, se matérialise grâce à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. En dehors des industries de transformation de cajou, de soja, le centre de formation au métier de textile, et plusieurs autres unités de transformation déjà opérationnelles, une unité intégrée de textile sera bientôt lancée au sein de la zone franche industrielle en pleine expansion. Ladite unité est dotée d’une unité d’approvisionnement, d’une trentaine de machines pour assurer la filature, de plusieurs autres équipements de dernières générations pour une capacité de transformation estimée à 20.000 tonnes de fibres de coton produites au Bénin ; et emploiera 5000 jeunes béninois.

Selon le directeur général de la SIPI-BENIN, au sein de l’unité intégrée de textile, les fibres de coton seront transformées en serviettes, draps et autres tissus qui seront utilisés dans les autres unités de confection de vêtements (polos, tee-shirts, chemises), qui seront vendus sur les marchés européens, américains, en Asie et en Afrique. Cette unité de textile est l’une des plus grandes et les plus modernes à travers le monde.

Une des plus grandes unités intégrées de textile dans le monde

L’unité intégrée de textile que la Zone industrielle de Glo-Djigbé s’apprête à inaugurer est l’une des plus grandes unités à travers le monde. « Il n’y a pas dans le monde, une unité de transformation de textile qui soit aussi grande et aussi moderne que cette unité-là », c’est ce qu’a confié Laurent GANGBES, directeur général de l’APIEx. Au sein de cette unité fait-il savoir, se déroula des opérations de filature, de tissage, de tricotage, de teinture, et de confection. L’opérationnalisation de cette unité intégrée de textile à la GDIZ selon la manager général des zones industrielles, va apporter non seulement de la valeur ajoutée, mais évitera l’importation des habits via le Port autonome de Cotonou (PAC), et par ricochet, permettre aux populations béninoises, de se vêtir des habits fabriqués avec du coton produit au Bénin. « La Zone industrielle de Glo-Djigbé est une zone d’espoir et d’avenir qui va tenir ses promesses », a rassuré Laurent GANGBES, fier de la transformation industrielle en cours depuis 02 ans au sein de la zone franche industrielle.

Pour une 1ère phase d’exploitation de 400 ha, 36 industries opérant dans divers secteurs d’activités sont déjà opérationnelles à la GDIZ. Deux autres unités intégrées de textile sont annoncées dans la zone, prévue pour abriter le 1er parc textile intégré en Afrique et dans le monde, sur un domaine de 50 ha. Les trois unités intégrées de textile vont transformer 40.000 tonnes de fibres de coton produites au Bénin, et générer 20.000 emplois directs. Dans le cadre de la production de vêtements "Made in Bénin", la GDIZ a déjà satisfait une demande de 600.000 pièces de vêtements composés de leggings, et polos pour filles et garçons à The Children Place (TCP), une grande marque américaine. Des discussions seraient en cours avec plusieurs marques de renom telles que KIABI, et autres marques américaines.

Sur le plan national, 12.000 tenues militaires sont déjà livrées au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, et au ministère de la défense nationale, pour l’habillement des forces de défense et de sécurité.

F. A. A.

