LE NON DE MGR ROGER …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que hier l’Enfant Jésus nous est né, et c’est une des fêtes les plus importantes des catholiques ; mais il s’est trouvé un des mes Neveux jamais en retard d’une bêtise, pour remarquer que si elle commençait par bénir les couples homosexuels, l’Eglise finirait par manquer de nativité dont Noel et la fête…

En tout cas, il semble bien que le Clergé Béninois ne soit pas du tout prêt à suivre les injonctions du vieil Argentin Mitré, dont les orientations doctrinaires ne paraissent pas très …catholiques pour tout le monde. Le Patron des catholiques au Benin, l’archevêque Roger HOUNGBEDJI dans un entretien hier matin sur RFI, a signifié fermement, même si c’est avec subtilité, son opposition à cette directive papale et dit attendre une harmonisation des clergés africains sur le sujet.

Mais vous mes Neveux et Nièces qui dites espérer que la perspective de se voir créer Cardinal, n’amènera aucun Calotin local à faire dissidence à Monseigneur HOUNGBEDI, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

