NORMO-REGULATION ...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que depuis trente ans que mes Neveux et Nièces journalistes pleurnichent que la direction de la HAAC, leur autorité de régulation devrait revenir à un professionnel, Patou vient enfin de jouer la balle dans leur camp , en nommant l’autre écrivaillon à la barbichette blanche , qui semble avoir fait toutes les guerres et s.est caché depuis huit ans à la Marina dans la cabinet présidentiel comme chargé de mission, derrière sa mystérieuse et redoutable notion de normo- communication dont il est le père, et que journalistes et même une bonne partie des politiciens de la mouvance goûtent très peu

Toujours est il qu il y’a le risque que désormais le tout nouveau Président de la HAAC , qui au cours d un précédent mandat de vice président il y’a 10 ans avait entre autres exploits fermé sans état d.âme des journaux comme le Beninois Libéré , invente une nouvelle notion de norme-régulation ...

Mais vous mes neveux et Nièces qui ricanez et avertissez qu.un journaliste qui a séjourné huit ans durant dans l.ombre de Patou ne peut plus vraiment être considéré comme un des leurs vous êtes des pagailleurs.

Votre Oncle AGBAYA

23 juillet 2024 par