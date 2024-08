Le 18 Août 2024 marque le 80ième anniversaire de la mort de Jacques Roumain survenue en 1944 et en même temps le 80ième anniversaire de l’édition à titre posthume de son ouvrage maîtresse « Gouverneurs de la rosée ». Faudrait-t-il encore présenter cet ouvrage légendaire ? sans doute oui ! Car les générations se succèdent et nombre d’œuvres s’effacent devant le cours mémoriel de l’histoire. C’est une loi inévitable. Mais il est des œuvres littéraires dont l’intemporalité de la trame et des thèmes véhiculés appelle à une remise en lumière lorsque des occasions ou des événements en offrent l’opportunité. Traduit en une multitude de langues, « Gouverneurs de la rosée » a donné lieu à un nombre impressionnant de travaux de recherche universitaire, des dissertations de licence, de maîtrise, de doctorat comme on peut s’en rendre compte par une simple recherche sur le net.

L’intrigue du roman est pourtant simple : Le héros Manuel revient dans son village natal Fonds-rouge, après un exil de 15 ans à Cuba comme coupeur de cannes à sucre. Il découvre une contrée et une communauté en proie à la sécheresse. C’est le début de l’histoire peinte avec une plume suave qui mêle défis naturels, fatalité, croyances, rivalités, idylle, résiliences etc. toutes catégories que nous laissons le soin au lecteur de découvrir et d’apprécier leur actualité. Mentionnons qu’un film de titre éponyme inspiré du roman fut tourné en 1975 par Maurice Failevic.

Promotrice de l’initiative « Mots d’Afrique aux 4 Vents, Auteurs d’Afrique à lire et relire », Mme Kayowa Bipungu Bipungu universitaire congolaise résidant en Suisse s’est fixé le pari de médiatiser auprès des nouvelles générations cette œuvre de portée universelle, sur laquelle le temps n’a pas d’atteinte, bien au contraire. A cet effet elle initie durant ce mot d’août 2024 une série d’événements culturels placée sous la dénomination « Mots d’Afrique aux 4 vents sur Fonds-rouge ». Par la même occasion, elle lance un appel à toutes les bonnes volontés et inspirations à travers le monde à commémorer et revivifier par toutes initiatives pertinentes, l’œuvre de Jacques Roumain afin de la partager avec les jeunes générations.

Kayowa Bipungu Bipungu

8 août 2024 par