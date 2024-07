Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’une espèce qu’on croyait en voie de disparition sévit épisodiquement depuis quelques mois, à la une de beaucoup de journaux plus ou moins confidentiels, à qui WhatsApp donne néanmoins une certaine audience. Il s’agit d’un de mes neveux dénommé Hyppolite Ahondémè à la tête d’un mouvement dénommé Benin Vision 2026 …

Il ne se passe pas deux jours sans qu’il n’expose à la une d’une ou plusieurs de ces parutions, des "solutions” à tout problème qui se serait posé dans la semaine. Y a-t-il eu une affaire de femme battue ? Il a une solution. Une jeune fille a-t-elle fugué ? Il a une solution. Les vaches ont-elles trop flatulé dans un troupeau ? Il sort une solution.

Mais vous mes Neveux et nièces hilares qui demandez que pour ses visions, on doit plutôt envoyer votre cousin Ahondémè chez les Christianistes célestes pour le désenvouter, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

